Vuurzee bij schrootverwerker in Den Bosch, brandend rubber zorgt voor stank en dikke zwarte rook

Bij een bedrijf aan de Rietveldenkade in Den Bosch woedt dinsdagochtend een zeer grote brand. De brand zorgt voor een enorme vuurzee. Vlammen slaan zo'n twintig meter de lucht in en dikke zwarte rookpluimen stijgen op. Er raakte niemand gewond.

Een berg ijzer-, metaal- en rubberafval met een oppervlakte van zo'n honderd bij honderd meter bij het bedrijf staat in brand, liet een woordvoerder van de brandweer iets na zeven uur weten. Vier uur later woedt de brand nog altijd. Het brandend rubber zorgt voor stankoverlast.

NL-alert

Iets na acht uur werd in de omgeving al een NL-alert verstuurd vanwege de dikke zwarte rook rook die tot in de verre omtrek te zien is. "Als u last heeft van de rook: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit", was de boodschap. De brand op het terrein van het recyclingbedrijf breidde zich op dat moment nog steeds uit. "We proberen de berg afval kleiner te maken om uitbreiding van de brand te voorkomen. En dat lijkt te lukken", gaf een woordvoerder iets na acht uur aan.