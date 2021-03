Ventilatiesysteem Koning Willem I College moet uit vanwege rook, gebouw ontruimd

Het Koning Willem I college is ontruimd (Foto: Ilse Schoenmakers). vergroot

Het Koning Willem I College aan de Vlijmenseweg in Den Bosch is dinsdagochtend rond kwart over elf ontruimd. Als gevolg van de zeer grote brand aan de Rietveldenkade in Den Bosch moest de school het ventilatiesysteem uitschakelen. Coronatechnisch is het daardoor niet meer verantwoord om in de verschillende klassen les te geven.

Sandra Kagie Geschreven door

De studenten van het ROC werden daarom dinsdagochtend naar huis gestuurd. Docenten haastten zich naar huis om de lessen online verder te geven.

Bij een bedrijf aan de Rietveldenkade in Den Bosch woedt sinds dinsdagochtend vroeg een zeer grote brand. Een berg ijzer-, metaal- en rubberafval met een oppervlakte van zo'n honderd bij honderd meter bij het bedrijf staat in brand, liet een woordvoerder van de brandweer iets na zeven uur weten. Vier uur later woedt de brand nog altijd. Het brandend rubber zorgt voor stankoverlast en veel rook in de omgeving.

