Zo zien de dikke rookwolken eruit die over de regio Den Bosch trekken

Foto: Eugene Gies. vergroot

De rook die vrijkomt bij de brand aan de Rietveldenkade in Den Bosch, is in de wijde omgeving te zien. Omwonenden hebben last van de stank en moeten de ramen dichthouden. De rook zou zelfs te ruiken zijn in treinen die door Den Bosch rijden.

Ista van Galen Geschreven door

De brand ontstond dinsdagochtend bij een bedrijf aan de Rietveldenkade. Vlammen sloegen zo'n twintig meter de lucht in en dikke zwarte rookpluimen stegen op. Er raakte niemand gewond.

Op sociale media gaan tientallen foto's rond van de enorme hoeveelheid rook die is vrijgekomen bij de brand. Deze rook zorgt voor veel overlast in een steeds groter wordend gebied. Zo is het te zien vanuit onder meer Kerkdriel, dat zo'n vijftien kilometer verderop ligt.

Foto: Hans Seuntjens vergroot

Foto: Mathijs Pennings vergroot

