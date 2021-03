Coronanieuws: Horecabranche voor de rechter, coronagevallen blijft ongeveer gelijk

Lege terrassen in Oss (foto: Gabor Heeres). vergroot

Ook deze dinsdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Herstel-NL pleit voor een snelle afschaffing van de lockdown.

De horecabranche probeert via de rechter de beloofde aanvulling op de TVL-coronasteun af te dwingen.

Door de coronacrisis heeft Basic-Fit meer dan 125 miljoen euro verlies geleden.

08.32 - Coronapatiënten met hartfalen grotere kans op overlijden

Coronapatiënten met ernstig hartfalen hebben 43 procent meer kans om te overlijden dan andere coronapatiënten in het ziekenhuis. Coronapatiënten met andere hartaandoeningen, bijvoorbeeld mensen die eerder een hartinfarct hebben gehad, lijken minder risico te lopen. Dat melden onderzoekers dinsdag.

06.48 - Herstel-NL wil snel einde aan lockdown en samenleving weer open

Herstel-NL pleit met paginagrote advertenties in landelijke dagbladen voor meer bescherming van kwetsbaren. Ook pleit de groep voor meer vrijheid door de avondklok en de lockdown af te schaffen. "Dit plan biedt een tijdelijke en flexibele oplossing waarin iedereen het leven weer kan oppakken", zeggen de initiatiefnemers. Herstel-NL is een groep deskundigen en professionals die Nederland uit de lockdown wil loodsen.

Volgens de groep hebben de versoepelingen van de afgelopen tijd onvoldoende gebracht. Ze pleiten voor drie punten: veilige tijden en plaatsen voor ouderen in alle winkels, een bijzondere ziektewet voor kwetsbare mensen die niet thuis kunnen werken en een zo snel mogelijke opening van Nederland.

04.30 - Horecabranche voor rechter om uitbetaling aanvulling coronasteun

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) probeert dinsdag via de rechter af te dwingen dat een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Volgens de brancheorganisatie dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen, omdat de overheid de uitkering ervan heeft uitgesteld.

Veel eigenaren van restaurants en cafés hebben recent een bericht gekregen van de overheid dat dit geld niet zoals verwacht eind februari zal worden betaald, maar "binnen 16 weken". De vertraging zou te maken hebben met "ingrijpende systeemwijzigingen".

03.43 - RIVM: aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

In de afgelopen zeven dagen zijn ongeveer evenveel positieve test geregistreerd als in de week ervoor. Dat blijkt uit de weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het exacte cijfer komt later vandaag.

Vorige week meldde het RIVM dat het 31.984 nieuwe gevallen had geregistreerd in de zeven dagen ervoor. Dat komt neer op gemiddeld 4569 meldingen per dag. In de zes dagen erna kwamen er 27.659 positieve tests bij, gemiddeld 4610 per dag. Daarmee kan het weekcijfer weer uitkomen op ongeveer 32.000.

03.30 - Corona drukt flinke stempel op jaarcijfers Basic Fit

De coronacrisis drukt flink haar stempel op de jaarcijfers van uitbater van sportscholen Basic-Fit. De onderneming komt dinsdag met jaarcijfers. Daaruit blijkt dat de uitbater vorig jaar meer dan 125 miljoen euro verlies heeft geleden. Dat komt door de gedwongen sluitingen tijdens de lockdowns. Topman René Moos noemt 2020 het zwaarste jaar in de geschiedenis van Basic-Fit en de fitnessbranche in brede zin.

03.05 - In de lockdown blowden bijna helft cannabisgebruikers meer

Mensen die over het algemeen al fanatiek blowden, staken in de lockdown nog meer joints op dan normaal. Dat komt vooral door verveling, maar ook door mentale stress. Het gaat om vier op de tien cannabisgebruikers. Dat meldt de Telegraaf op basis van cijfers van het Trimbos-instituut. Op jaarbasis gebruikt ongeveer een miljoen mensen wel eens cannabis.

01.15 - Twitter bestempelt tweet van Thierry Baudet als misleidend

Twitter heeft een tweet van FvD-lijsttrekker Thierry Baudet bestempeld als misleidend. Daardoor kan het bericht niet meer geliked of geretweet worden. Het gaat om een tweet waarin Baudet zegt dat hij zich absoluut niet laat vaccineren, "omdat de bijwerkingen heftig zijn" en "het lange termijn-effect op immuunsysteem volstrekt onbekend is". Verder noemt hij het risico van het virus "volstrekt verwaarloosbaar". Dit zou de eerste keer zijn dat Twitter ingrijpt bij een tweet van een Nederlandse politicus.

FvD reageerde hier vervolgens via het officiële Twitter-account op:

01.08 - Grote distributiecentra hebben beste tijd gehad

Grotere distributiecentra lijken na de coronacrisis hun beste tijd gehad te hebben, terwijl kleine distributiecentra in de buurt van steden juist aan terrein lijken te winnen. Dat voorspellen deskundigen van ABN AMRO. De bank denkt dat door de pandemie kleinere gebouwen steeds meer in trek zullen raken, ten koste van grotere locaties. Dat geldt voor zowel kantoren en winkels als logistieke industriële gebouwen.

01.05 - Bijna duizend horecazaken gestopt afgelopen jaar

In 2020 zijn in Nederland een stuk meer horecazaken gestopt dan het jaar daarvoor. Het gaat hier om zaken die door de eigenaar zelf zijn gestopt. Zo sloten 470 restaurants en 450 cafetaria's, lunchrooms, snackbars of ijssalons hun deuren definitief. Ook werden ruim 140.000 bedrijven opgeheven. Dat was ruim 20 procent meer dan in 2019. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij bedrijven met 10 tot 250 werknemers waren er 1100 opheffingen, een derde meer dan in 2019. Maar de toename van het aantal opheffingen was vooral bij zelfstandigen: bij bedrijven met 2 tot 10 werknemers stopten 14.700 met hun bedrijf.

