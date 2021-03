Driedubbele dosis geboortegeluk in safaripark met Bono, Suus en Kato

In Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek zijn drie jongen geboren. Het gaat om een banteng (wild rund), een Kaapse buffel en een zwarte paardantilope.

Opgejaagd huisdier Safaripark Beekse Bergen is één van de drie dierentuinen in Nederland waar bantengs, een bedreigde rundersoort, te zien zijn. De komende tijd zal Bono nog op stal blijven, totdat hij groot genoeg is om mee de 'savanne' op te gaan.

De banteng komt voor in Myanmar, Thailand, Indochina en op Borneo, Java en Bali. Er wordt op het rund gejaagd. "Met de geboorte van Bono werkt het Safaripark mee aan het fokprogramma van de banteng en we zijn dan ook blij met zijn komst", zegt Veenhuizen.

Het wildlifepark in Hilvarenbeek is de enige plek in Nederland waar deze dierensoorten te zien zijn. “Ook Suus en Kato maken het goed. Suus is op de vlakte geboren, maar blijft, net als Bono, nog even op stal. Kato was een flinke meid en zij mag inmiddels al mee naar buiten", aldus Veenhuizen.