Rechter zet FC Den Bosch en Kakhi Jordania aan het werk om vechtscheiding samen op te lossen

Kakhi Jordania was de persoon die FC Den Bosch een mooie toekomst moest geven. Met zijn geld werd in 2018 de weg naar de Eredivisie ingezet. Maar dinsdag, een paar jaar verder, zaten de voetbalclub uit Den Bosch en de investeerder uit Georgië tegenover elkaar in de rechtszaal. Beide partijen willen geld zien van elkaar, maar hoe de toekomst er uit gaat zien is na een zitting van ruim 6,5 uur nog altijd de vraag.

Jordania wilde uitstel van de rechtszaak, omdat hij anders bij aankomst in Nederland en bij terugkeer in Georgië in quarantaine zou moeten. Het verzoek werd afgewezen, tot opluchting van iedereen bij FC Den Bosch. "De club hoopt dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de nachtmerrie die al bijna twee jaar duurt", zei advocaat Herman Knotter namens de club.

"Er is geen twijfel dat hij dit doet om toekomstige investeerders in de weg te zitten."

Er wordt gesproken over een ‘ondraagbare bagage’, verwijzend naar het feit dat Jordania bijna twee miljoen euro eist van de club. “Er is geen twijfel dat hij dit louter doet om FC Den Bosch en toekomstige investeerders in de weg te zitten. Dat is misbruik van recht.”

Een stevige uitspraak. En zo waren er wel meer tijdens de lange zitting. Een zitting bovendien die ging zoals de samenwerking tussen FC Den Bosch en Jordania ook is gegaan. Met horten en stoten. De geldschieter zat in Rusland, via een videoverbinding was hij aanwezig in de rechtszaal. Maar het geluid vanuit Rusland was slecht, terwijl vragen en antwoorden met enige vertraging en vertalingen van de tolk ook regelmatig niet soepel verliepen. En vaak een herhaling van zetten, qua uitspraken.

"Ik wil geen faillissement voor FC Den Bosch, ik blijf voor deze club."

Jordania nam in het begin het woord. Hij benadrukte in zijn verhaal dat hij nog altijd een goed gevoel heeft bij de Keuken Kampioen Divisie-club. "In de tijd dat we samenwerkten is de club belangrijk geworden voor mij. Ik wil geen faillissement, ik blijf voor deze club.” Dat is de reden dat hij naar eigen zeggen een voorstel heeft gedaan om 1,8 miljoen euro via een betalingsregeling in 'zeven of acht' jaar te laten betalen.

Het was één van de cijfers die voorbij kwamen, waarbij het ging om geldbedragen die uitgegeven zijn door de voetbalclub. Bedragen die volgens Jordania niet uitgegeven hadden mogen worden of niet aan de zaken waar ze nu aan uitgegeven zijn. Op dat gebied lijkt het soms op een welles-nietes-spelletje, waarbij feiten en meningen door elkaar lopen. De twee partijen staan hier lijnrecht tegenover elkaar.

FC Den Bosch wijst naar contracten en handtekeningen van Jordania én Nikita Matveev, die als financieel adviseur werk deed voor Jordania bij de Brabantse voetbalvereniging. Opvallend is daarbij dat hij zegt niet over alle cijfers te beschikken. Volgens FC Den Bosch was hij gemachtigd om in alle administratieve systemen te kijken. Zelf ziet de Rus dat anders. "Ik ben niet in dienst geweest van FC Den Bosch. Ik heb het administratiesysteem nooit gezien, ik had geen toegang.” Het is het belangrijkste punt van de kant van Jordania, dat er geen inzage in de cijfers is. Dat wil men wel.

Zo zijn er meer verschillen van inzicht. Over bizar hoge vergoedingen voor spelers en voetbalmakelaars, waar veel clubs uit de Eredivisie jaloers op zijn. Maar ook over bonussen voor goede prestaties en hoe hoog het bedrag was dat nodig was om FC Den Bosch te redden van de ondergang. Maar ook wie de opdracht gaf om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de KNVB om geen groen licht te geven voor de overname.

Om nu gered te worden van de ondergang heeft FC Den Bosch de hoop gezet op een nieuwe investerende partij. De lange zitting is de aanzet voor een toekomstige overname. Zolang er geen uitspraak is, zetten investeerders de laatste stap niet of hebben ze zelfs aanvullende eisen. Voorlopig ligt de bal niet meer bij de rechtbank, maar gewoon weer bij beide partijen. Ze hebben twee weken om met elkaar in gesprek te gaan en toch nog eens te kijken of ze er samen uit kunnen komen.

Komen ze er samen niet uit, volgt op 9 juni alsnog het vonnis van de rechtbank. Het einde komt dus langzaam in zicht, maar voor er een definitieve streep onder het Jordania-tijdperk gezet kan worden is er nog wel wat werk te verrichten.

