Wens van jarige Luca (9) in vervulling: vuilnisman voor één dag

Een droom is werkelijkheid geworden voor de 9-jarige Luca uit Eindhoven. Hij mocht dinsdag op zijn verjaardag een dagje meelopen met zijn grote voorbeelden van de afvalophaaldienst Cure. ''Ik wil kliko's oppakken'', vertelt de jonge vuilnisman vol passie.

Geen kinderfeestje met vriendjes, spelletjes en heel veel snoep voor de jarige job, maar de handen uit de mouwen steken. Werkbroek en veiligheidsschoenen aan, geel hesje erbij. Luca moet op zijn verjaardag aan de (vuilnis-)bak. En hij vindt het fantastisch.

De meeloopdag is een verrassing van zijn tante, Elske Vrijsen. Zij plaatste een oproep op Facebook met de vraag of iemand de wens van haar neefje in vervulling kon laten gaan. Daarop kwamen talloze positieve reacties.

''Kinderfeestjes vindt hij meer voor kinderen.''

Door corona was het organiseren van een kinderfeestje lastig. Bovendien houdt Luca daar volgens zijn tante helemaal niet zo van. ''Hij heeft meer interesse in het opruimen en heen en weer sjouwen van kliko’s. Kinderfeestjes vindt hij meer voor kinderen. Hij voelt zich daar te oud voor.’’

Zijn tante vervolgt: ''Sinds hij anderhalf is, loopt hij met de vuilniszakken van oma heen en weer. Toen hij twee was en bij het handvat kon, begon hij met de kliko’s te lopen. Sinds die tijd is hij alleen maar met de afvalcontainers bezig geweest'', vertelt zijn tante.

''Ik ken helemaal niemand die dit als passie of als droom heeft, behalve onze Luca.''

Hoe hij 'besmet' is geraakt met het virus, weet zij niet. ''Ik ken helemaal niemand die dit als passie of als droom heeft, behalve onze Luca.'' Handig is het wel. ''Hij komt elke week bij opa en oma en bij mij de tuin in orde maken. Dan vult hij de kliko's, zet ze aan de straat en als het vrijdag is geweest, zet hij ze weer netjes terug achterin de tuin.''

De kans dat we Luca later terug gaan zien bij de afvalophaaldienst in Eindhoven is groot. Aan het einde van de dag is hij nog steeds zeker van zijn zaak: ''Ik wil graag klikoman zijn.''

