Man die zwaargewond raakte bij bedrijfsongeval Hank is overleden

Bedrijfsongeval bij Janson Bridging (foto: Jeroen Stuve/ SQ Vision).

De 60-jarige man die maandagmiddag zwaargewond raakte bij een bedrijfsongeluk in Hank, is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt een woordvoerder van het bedrijf Janson Bridging, waar de man voor werkte.

Het ongeluk gebeurde maandagmiddag rond tien voor twee bij Janson Bridging, een bedrijf dat bruggen bouwt en verhuurt. Het slachtoffer kwam volgens de politie onder een deel van een stalen brugconstructie terecht.

De 60-jarige man uit Ridderkerk werkte al een geruime tijd bij het bedrijf, vertelt een woordvoerder. “Verslagenheid overheerst. Het is vreselijk en bijzonder tragisch dat het zo mis kon gaan.”

Vanwege het ongeval zijn op dit moment alle werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. “Alle collega’s zijn opgevangen en er is slachtofferhulp aangeboden”, aldus de woordvoerder. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt onderzocht.

