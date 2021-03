Aanscherping coronaregels fijn maar ook 'druppel op gloeiende plaat' voor mega-kampeerwinkel

Kampeerwinkel in Schijndel vergroot

Grote winkels zijn te spreken over de aangepaste coronaregels. Na de eerste versoepelingen ontstonden er wat vreemde situaties. Zo mochten er in elke winkel, ongeacht de grootte, maar twee mensen per verdieping gelijktijdig aanwezig zijn. Ook bij kampeerwinkel De Wit in Schijndel, met een oppervlakte van 25.000 vierkante meter. Maar er is nu wat ademruimte.

Volgende week mag er 25 vierkante meter één klant naar binnen. Daar zit een maximum van 50 personen aan. "Gelukkig maar," zegt Mark de Wit, van de kampeerwinkel.

De huidige regels, twee klanten per verdieping, zijn voor de giga-zaak onwerkbaar. "Daar kan bij ons amper het licht en de verwarming voor aan. We zijn blij met de versoepelingen. Het is in ieder geval iets." Toch is hij nog niet helemaal tevreden. Op een drukke dag komen er bij ons ongeveer tienduizend mensen binnen. Dus dan is het alsnog een druppel op een gloeiende plaat."

Drukke tijden

Maar er wordt niet geklaagd. In deze tijd mag hij hopen op veel klanten. "Na de voorjaarsvakantie zijn veel mensen aan het kijken naar de zomervakantie. Ze willen graag uitgeven, ze hebben er zin in."

En dat merkt Willy van Erp ook. Hij heeft een grote sportwinkel in het centrum van Uden. Ook daar mogen vanaf volgende week vijftig mensen naar binnen. "Heel fijn! Dat biedt een boel opluchting en weer perspectief. We zijn blij dat we weer klanten hebben." Zijn wintersportcollectie haalt Willy vandaag uit de winkel. De bikini's komen ervoor in de plaats. "Het is te hopen dat die het jaar een beetje goed gaan maken."

