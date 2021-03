Blusboten en legerhelikopters ingezet bij enorme brand in Den Bosch

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Om de brand bij recyclebedrijf A.V.I. in Den Bosch sneller onder controle te krijgen, helpen twee helikopters van het leger met blussen.

Joris van Duin Geschreven door

Een Chinook en een Cougar zijn ingezet en vliegen af en aan met gigantische zakken water, die ze over het vuur gieten. Ook zijn er twee blusboten ingezet. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Brabant-Noord spreekt van een 'zeldzame inzet'. In de waterzak van de Cougar kan 2500 en in die van de Chinook kan 10.000 liter water.

'Hele complexe brand'

De helikopters zijn ingezet, omdat de brandhaard moeilijk te bereiken is voor brandweerwagens. Het terrein van Auto Verschrotings Industrie (A.V.I.) aan de Rietveldenkade in Den Bosch is vooral omgeven door het water van de Dieze. "Die twee helikopters kunnen het water precies droppen op de plek waar de brandweerwagens niet komen. Het is een hele complexe brand. Het is letterlijk een berg schroot. En het effect daarvan is dat het bluswater er vanaf glijdt."

Een gespecialiseerd bedrijf haalt de schroothopen uit elkaar, zodat de hitte verdwijnt en de brand sneller geblust kan worden. In totaal zijn momenteel zo'n honderd mensen betrokken bij de bluswerkzaamheden. Volgens een woordvoerder gaat dat nog 'enige tijd' duren.

Terrein onder water

Door de grote hoeveelheden water die de helikopters op het vuur laten vallen, staat een deel van het terrein blank. Een riool kan dat soms niet aan. Volgens de voorlichter van de veiligheidsregio hebben omliggende panden geen last van waterschade. Wel staan af en toe brandweerlieden 'tot laarshoogte' in het water. "Dat is niet helemaal te voorkomen."

Een deel van het bluswater komt ook in de Dieze terecht. Er worden metingen verricht om te controleren of er giftige stoffen vrijkomen.

