Zwerver wurgt vrouw in vakantiepark Mierlo, 20 jaar cel geëist

Tegen een 39-jarige aan harddrugs verslaafde zwerver is dinsdag een celstraf van twintig jaar geëist voor de moord op een vrouw uit Helmond. Zij werd gevonden in een stacaravan op vakantiepark 't Wolfsven in Mierlo. De 48-jarige vrouw was gewurgd.

De beheerder van het vakantiepark vond februari vorig jaar het lichaam van de vrouw. Ze lag vrijwel naakt op een matras op de grond. Een opengeknipt shirt was om haar pols gewikkeld en een sjaal rond haar nek. Op haar lichaam lagen pasfoto's van onder meer haar kinderen.

De politie verdacht al snel twee mannen die regelmatig met de vrouw in de stacaravan verbleven. De drie hadden problemen met onder meer drugs en ze leidden een zwervend bestaan. Van de 39-jarige zijn vele sporen in de caravan en op het lichaam gevonden, net als een brief en een medicatieverpakking met zijn naam erop.

Hij ontkende iets met de dood van de Helmondse te maken te hebben. Volgens de man pleegde de vrouw zelfmoord en heeft hij haar gevonden. De officier van justitie noemde deze verklaring ongeloofwaardig en aantoonbaar leugenachtig. "Naar mijn idee heeft hij zijn verklaring afgestemd op het dossier.

De man kwam pas na vijf maanden met deze uitleg, die op meerdere punten rammelt." De verdachte bleek de telefoon van het slachtoffer in gebruik te hebben en probeerde deze te verkopen aan de andere man die regelmatig in de stacaravan verbleef. Deze man is eerder al aangehouden op verdenking van heling.

De rechtbank in Den Bosch doet over twee weken uitspraak.

