Grootse cokevondst ooit in Zeeland lijkt werk van Brabanders

4500 kilo zuivere cocaïne vond de politie bijna een jaar geleden in de haven van Vlissingen. Het was de grootste cocaïnevondst ooit in de provincie. De partij drugs had een straatwaarde van rond de 400 miljoen euro. Het spoor leidde eerder al naar Bergen op Zoom en nu weer.

De drugs kwamen tevoorschijn op 28 april 2020. Ze zaten verstopt tussen de bananen, vermoedelijk uit Costa Rica. Lange tijd werd niemand gepakt. Maar het onderzoek liep gewoon in stilte door. Op 25 september pakte de politie op Schiphol de eerste verdachte op. Het ging om een Moraad B. (40) uit Bergen op Zoom. Hij woont in Dubai, een bekend toevluchtsoord voor criminelen.

In november volgden nog vier arrestaties in Zeeland. Het ging om inwoners van Middelburg, Grijpskerke en Goes. Twee van hen zijn intussen vrijgelaten.

Bergen

Maandag pakte de politie een man (33) uit Bergen op Zoom op. Hij is de tweede inwoner van de stad die in beeld is voor de megasmokkel. De politie doorzocht zijn huis. Over de rollen van beide Bergenaren is niks bekend gemaakt.

Dinsdag heeft de politie opnieuw gezocht naar bewijs. Dat gebeurde bij een medewerker van het bedrijf waar de drugs werden gevonden. Het gaat om een man (34) uit het Zeeuwse Heinkenszand.

