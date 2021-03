Speciaal politieteam valt huis in Breda binnen

Bij een inval in een appartement aan de Oosterstraat in Breda zijn dinsdagavond twee mannen aangehouden. Om het appartement op de eerste etage binnen te komen, forceerde een speciale eenheid van de politie de voordeur. Een stormram en een motorslijper moesten hieraan te pas komen.

Waarom de twee zijn aangehouden, is niet duidelijk. Rond negen uur dinsdagavond werd een steekpartij gemeld in de Architect Peutzweg in Breda. Hier was echter niets te zien. Een paar straten verder in de Oosterstraat was rond dat tijdstip veel politie op de been. Volgens omstanders hielden agenten een appartement op de eerste etage van een appartementencomplex in de gaten.