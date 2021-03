Branden bij recyclingbedrijven zijn vaak lastig te bestrijden

Het duurde meer dan vijf dagen voordat de brand bij de bandenopslag uit was (foto: Rob Engelaar). vergroot

Branden bij recyclingbedrijven zijn voor de brandweer vaak niet eenvoudig te blussen. In Den Bosch was het blussen van de brand bij schrootverwerker AVI zeker geen abc'tje. Dat bleek in het verleden ook bij branden in Someren-Heide, Dongen en Eindhoven. Een overzicht.

Van der Hoogen in Someren

De gedachten gaan snel terug naar de brand bij de recyclingbedrijf Van den Hoogen in Someren-Heide in november 2016. Bij het bedrijf vloog een enorme stapel met banden in brand.

Het vuur was lastig te blussen omdat een ondoordringbare korst ontstond door het gesmolten rubber. Water en andere blusmiddelen kwamen nauwelijks door die korst heen. Het dorp had dagenlang last van rook en roetdeeltjes.

De brandweer moest op zoek naar een manier om het vuur te bestrijden. Uiteindelijk lukte het door een buis door de korst te steken. Door die buis werd schuim gespoten, zodat de temperatuur van de brandhaard terugliep. Zo kon de stapel banden uit elkaar worden gehaald en afgevoerd worden.

Het bedrijf is na de brand uitgekocht door de gemeente Someren. Daardoor mocht het bedrijf niet opnieuw opstarten. Uit een onderzoeksrapport bleek dat de gemeente veel eerder had moeten ingrijpen bij het bedrijf.

De brand bij de bandenopslag in Someren-Heide (archieffoto: Rob Engelaar). vergroot

TUF Recycling in Dongen

De enorme brand bij TUF Recycling in Dongen ligt nog verser in het geheugen. In oktober 2018 ging het mis toen een loods vol kunstgrasmatten in brand vloog. Die kunstgrasmatten bleken een groot probleem te zijn vanwege de bloedhete, smeulende plekken. Die plekken zaten diep in de grote stapels met kunstgrasmatten.

Om het vuur te bestrijden werden gaten gemaakt in de matten. Zo kon het bluswater doordringen tot de smeulende plekken. Uit onderzoek bleek dat er te veel kunstgrasmatten bij TUF Recycling lagen opgeslagen. De eigenaresse van het bedrijf kreeg hiervoor een werkstraf. Het opruimen van de berg kunstgrasmatten ging vorig jaar van start.

Bestrijding van de brand bij TUF Recycling (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). vergroot

Mirec in Eindhoven

In oktober vorig jaar woedde een flinke brand bij recyclingbedrijf Mirec in Eindhoven. Met name geshredderde computers, telefoons, huishoudelijke apparatuur en batterijen hadden vlamgevat.

Dit zorgde voor dikke rookwolken. In delen van Eindhoven hingen de straten enige tijd vol rook. Ook hier had de brandweer de handen vol aan de bestrijding van het vuur, al was de klus minder ingewikkeld dan in Den Bosch, Someren-Heide of Dongen.

Rook in de straten van Eindhoven (foto: Ista van Galen). vergroot

AVI in Den Bosch

Bij de bestrijding van de brand in Den Bosch werden twee legerhelikopters en blusboten ingezet. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om het schrootafval uit elkaar te trekken.

Een blusboot helpt bij de brand in Den Bosch. vergroot

