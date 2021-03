Burgemeester neemt kijkje in drugslab Wernhout: ‘Een schok voor de gemeenschap’

Burgemeester Joyce Vermue laat zich informeren bij het drugslab in Wernhout (foto: Tom van der Put / SQ Vision). vergroot

Burgemeester Joyce Vermue nam woensdag zelf een kijkje in het drugslab aan de Beverstraat in Wernhout. Ze vindt het belangrijk om met eigen ogen te zien wat de schade is en hoe de politie criminele ondermijning aanpakt. “Elk drugslab is er een te veel.”

In een schuur aan de Beverstraat werd dinsdagnacht een dode gevonden. Ook zat er in de schuur een drugslab. Er zou een explosie zijn geweest bij het lab vlakbij een afgelegen boerderij. “Dit laat zien hoe gevaarlijk zo’n lab is”, aldus de burgemeester.

Ze wilde woensdag graag met eigen ogen zien hoe het onderzoek eraan toeging. “Ik kan natuurlijk geen uitspraken doen over wat ik er precies heb gezien maar het is voor mij belangrijk om met eigen ogen te zien wat daar speelt. Ook om een beeld te vormen van wat dit betekent voor ondermijnende criminaliteit en de aanpak in de toekomst. Ik wil zelf zien hoe de politie er te werk gaat, want dat vind ik heel belangrijk."

Ze heeft ook nog een boodschap voor burgers in het algemeen: “Het is belangrijk dat we met elkaar de ogen en oren openhouden en dat we dit bij vermoedens melden. Elk drugslab is er één te veel en die strijd moeten we dus blijven voeren.”

