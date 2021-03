Man gooit vuurwerkbom in zak met stront door brievenbus: één jaar cel

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 39-jarige man uit Uden die in mei 2020 een vuurwerkbom in een zak stront door de brievenbus van huis gooide, is veroordeeld tot één jaar cel. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag beslist.

Bij het bepalen van de hoogte is ook een voorwaardelijke straf van een eerder voorval meegenomen. Tegen de man was 16 maanden cel geëist.

De man liet op 22 mei 2020 de vuurwerkbom en de zak met stront ontploffen bij de voordeur van een huis aan de Trompetstraat in zijn woonplaats. Dat veroorzaakte een flinke ravage. De man was bevriend met de vrouw die in het huis woonde, maar had naar eigen zeggen geen relatie met haar.

Ontkenning

Tijdens de zitting ontkende de Udenaar zijn daad omdat hij die dag in Tilburg zou zijn geweest. De man opperde dat de dader op hem geleken zou hebben. Op de plastic zak met inhoud is echter DNA van de man gevonden. De echte reden was tijdens de zitting niet boven water gekomen. Mogelijk dat een geschil om een scooter de aanleiding is geweest.

Het voorval had een grote impact op de vrouw, waarvan ze psychisch een jaar later nog steeds last van heeft.

