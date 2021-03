Zet vrijdag een kaars voor je raam om de coronaslachtoffers te herdenken

Brabant bidt vrijdag voor alle slachtoffers van de coronapandemie. Ook veel katholieke en protestantse kerken doen mee. Vanuit Drimmelen komt een oproep om vrijdagavond een kaars voor je raam te zetten om stil te staan bij overleden dierbaren.

De herdenking in Drimmelen sluit aan bij een internationale gebedsestafette. In de bisdommen Breda en Den Bosch zal vrijdag worden gebeden voor alle coronaslachtoffers.

Ook in Drimmelen wordt een coronaherdenking gehouden. “Kerkgaand of niet: de herdenking is bedoeld voor alle inwoners", benadrukt Giny van der Korput van de Vijf Heiligen Parochie. Naast de katholieke kerken zullen vrijdag ook de protestantse kerken open zijn om een kaarsje te branden, maar een kaars thuis voor je raam zetten wordt ook zeer gewaardeerd.