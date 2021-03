Componist van 'Arcade' slaat dit jaar weer toe, maar nu voor Zwitserland

Wouter Hardy, componist van Arcade, maakte dit jaar het Zwitserse liedje. (foto: Tom van den Oetelaar) vergroot

Wouter Hardy, de componist achter het songfestivalsucces 'Arcade' van Duncan Laurence, slaat dit jaar toe voor Zwitserland. Woensdagmiddag kwam het lied 'Tout l'univers', dat hij maakte voor zanger Gjon's Tears, online. Het staat bij de bookmakers meteen al op de tweede plek voor winst op het Eurovisie Songfestival.

Hardy groeide op in Boxtel en werkt tegenwoordig vanuit zijn studio aan de Tramkade in Den Bosch. In de zomer werd hij gebeld door de Zwitserse deelnemer: “Hij wilde heel graag met mij werken, mede door Arcade, dat vond hij te gek. Hij nodigde me uit voor een schrijverskamp.”

Samen met andere componisten en producers ging Hardy aan de slag. Met de Belgische tekstschrijver Nina Sampermans werkte hij aan Tout l’univers. Inspiratie haalde hij uit New York: Ground Zero. “Daar was iets vreselijks gebeurd, maar er kwam iets nieuws uit. Dat hebben we vertaald naar de liefde. Als dat eenmaal stopt, kan er daarna iets nieuws groeien. Maar denk ook aan corona. We zitten nu ook op een soort ground zero: we kunnen niks, maar wat gebeurt er hierna?”

“Die gast kan zó hoog zingen, da’s niet normaal."

Hardy had na zijn songfestivalavontuur aanvankelijk niet de ambitie om weer een lied voor de wedstrijd te maken. Maar toen hij 'Répondez-moi' hoorde, het lied waarmee Gjon’s Tears vorig jaar had willen deelnemen, was hij om: “Die gast kan zó hoog zingen, da’s niet normaal. Dus toen dacht ik: schrijven kan nooit kwaad. Maar we wonnen en ik heb de hele productie gedaan.”

Het zou zo maar kunnen dat Hardy met Tout l’univers zijn succes met Arcade gaat herhalen. De voortekenen zijn veelbelovend. Bij de bookmakers staat de Zwitserse bijdrage van alle veertig deelnemers nu op de tweede plaats.

