Nout en Brecht hebben de eerste asperges: 'Gisteren zagen we witte kopjes’

Nout Tielemans steekt de eerste asperges van 2021 (foto: Noël van Hooft)

De eerste asperges in Brabant zijn gestoken. De broers Nout en Brecht Tielemans uit Bavel zagen dinsdag voor het eerst de witte kopjes boven de grond uitsteken en wisten het: "Wij hebben de eerste asperges uit de volle grond. En dus ging er een telefoontje naar het Brabantse Asperge Genootschap. Na het steken van tien kilo asperges en een inspectie was het officieel: het aspergeseizoen is begonnen.

Annie van Hoof kwam woensdagmiddag namens het genootschap de inspectie uitvoeren. Een hele lijst met regels is opgesteld om zo echt officieel vast te kunnen stellen wie de eerste asperges van het seizoen heeft:

Het aspergeveld moet in Brabant liggen

De teelt moet plaatsvinden in de volle grond, zonder verwarming

De eerste oogst moet minimaal 10 kilo zijn over 2000 meter aspergeveld

De eerste oogst moet gebeuren in het bijzijn van een jurylid van het asperge genootschap

Wedstrijd

De afgelopen jaren werd het eerste witte goud vaker zo vroeg in het jaar gestoken. Zo was het vorig jaar ook op 10 maart en in 2019 werd met 9 maart een record gevestigd. De jaren daarvoor moesten we nog ruim een maand wachten op de eerste asperges.

De wedstrijd is ontstaan in 1997 toen Annie van Hoof op 17 maart de eerste asperges had. ‘’Dat was echt heel vroeg in die tijd’’, vertelt Van Hoof. ‘’Ik heb toen het genootschap gebeld en die vonden het leuk om hier een wedstrijd van te maken.’’ En zo staat Annie 24 jaar laten de eerste twee bakken asperges te keuren.

Primeur

Bij Nout en Brecht is een lichte spanning op de gezichten te zien. ‘’Dit zijn officieel de eerste uit de koude en volle grond’’, zijn de verlossende woorden die Van Hoof uitspreekt. ‘’Ze zien er goed uit. Het zijn niet de dikste, maar dat is eigenlijk nooit in het begin.’’

Brecht is blij met de primeur: ‘’We vonden het vroeg, zeker vanwege de kou. Maar dit is echt heel leuk en mooie reclame.’’ De eerste asperges gaan de twee broers zelf opeten en dan gaan ze vanaf het weekend verder met oogsten.

De komende weken komt er tussen de zes- en zevenduizend kilo asperges van de velden van Tielemans. Dan heb je het al snel over meer dan 12.000 asperges. De meesten zullen pas begin april gestoken worden. ‘’Dan zullen de asperges van de koude grond ook pas in de supermarkt liggen’’, weet Nout. Brecht vult aan: ‘’Maar vanaf volgende week liggen ze al in onze landwinkel aan de Leijweg in Bavel.''

De eerste asperges (foto: Noël van Hooft) vergroot

