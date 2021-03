Mensen gewond door vallende boom, schade en verkeersoverlast

Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Een vrachtwagen kwam in de problemen op de Rijksweg in Lierop (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision). Deze fietser in Lierop laat zich niet van de wijs brengen door de storm (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision). Het zeil van deze vrachtwagen waaide los op de Moerdijkbrug (foto: Tom van der Put / SQ Vision). Dakbedekking laat los bij een huis aan de Nijenrodestraat in Breda (foto: Tom van der Put / SQ Vision). Stormschade in Breda (foto: Perry Roovers / SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/7 Harde windstoten zorgen donderdag voor heel wat schade en problemen op de weg

Harde windstoten zorgen sinds donderdagochtend tien uur voor veel meldingen van stormschade in onze provincie. De piek van de storm lag volgens het KNMI rond het middaguur. Even later, om halftwee, waaide op het Hinthamereinde in het centrum van Den Bosch een enorme boom om. Drie voorbijgangers werden geraakt en raakten gewond.

Rond het middaguur was de A16 richting Breda dicht door een half omgewaaide vrachtwagen op de Moerdijkbrug. Even later kwam een vrachtwagen op de Rijksweg in Lierop in de problemen.

De vrachtwagen waaide om en kwam tegen een tegenligger. Er raakte niemand gewond. In Waalre moest rond halftwee de glazen pui van een school aan de Meester Slootsweg worden gestut. De pui dreigde om te vallen.

De glazen pui dreigde om te vallen (foto: Rico Vogels / SQ Vision).

In de Burgemeester de Manlaan in Breda kwam volgens omstanders rond die tijd een reusachtige tak van een boom naar beneden. De brandweer kwam in actie om de weg vrij te maken. Een stuk verder in de Overaseweg waaide een boom om. Ook hier werd de weg deels versperd.

Foto: Perry Roovers / SQ Vision.

Op de Moerdijkbrug waaide om tien uur al een busje om. Op de hoek van de Markt in Prinsenbeek waaiden om halfelf de dakpannen van een huis. De afrit van de A59 bij Made was rond halftwaalf even dicht vanwege een omgevallen boom en in Breda moest rond die tijd de dakkapel van een huis aan de Nijenrodestraat het ontgelden.

In Helmond was het aan het begin van de middag op verschillende plekken raak. In de binnenstad waaide een schutting van een balkon en van twee huizen in Brandevoort waaiden platen van het dak.

Op de A67 bij Liessel, in de richting Eindhoven, was de weg om kwart voor twaalf even dicht door een omgewaaide aanhanger, zo meldt de ANWB.

Omgevallen boom op de afrit van de A59 bij Made (foto: Marcel van Dorst / SQ Vision Mediaprodukties).

In onze provincie hebben we te maken met een krachtige tot harde wind, tot windkracht 7. Net als in de rest van het land geldt in Brabant code geel voor zware windstoten.

Erik de Jonge, boswachter in het westen van onze provincie, gaf rond kwart voor elf aan dat het daar op dat moment écht hard begon te waaien. 'Blijf uit het bos', waarschuwde hij.

Een wandelaar in het Limburgse Bemelen is donderdagochtend onder een omgewaaide boom terechtgekomen en overleden, meldt de politie. Het slachtoffer is ter plekke aan zijn verwondingen overleden.

In Vlissingen werd tussen negen en tien uur een uur lang windkracht 9 gemeten. Daarmee is volgens Weer.nl officieel sprake van de eerste storm van het jaar. In de kustprovincies komen zeer zware windstoten voor. In Vlissingen werd na elf uur een windstoot met een kracht van 120 kilometer per uur gemeten.

De verwachting is dat de wind in de loop van de middag af zal nemen, maar in de avond zijn opnieuw forse windstoten mogelijk.

De laatste keer dat Nederland te maken kreeg met een officiële storm was op 27 december. Toen werd op Vlieland windkracht 9 gemeten.

Een boom waaide om op de Herselseweg in Lierop (foto: Harrie Grijseels / SQ Viison).

Op de A67 bij Liessel waaide een aanhanger om (foto: Antwan ter Burg).

Stormschade in de wijk Brandevoort in Helmond (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision).

De brandweer schoot donderdagochtend te hulp in Helmond (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision).

Op de Moerdijkbrug waaide een busje om (foto: Twitter, Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).

In Prinsenbeek aan de Markt waaiden dakpannen van een huis (foto: Perry Roovers / SQ Vision).

