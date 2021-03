Accijnsfraude met bier en wijn: inval in bedrijfsgebouw in Rucphen

Er werd onder meer een auto in beslag genomen (foto: FIOD). vergroot

Een bedrijfsgebouw in Rucphen is woensdag doorzocht vanwege accijnsfraude met bier en wijn. Hier is administratie in beslag genomen. Ook twee huizen in Oost- en Westvoorne zijn doorzocht. Twee mannen - 46 en 49 jaar oud - zijn aangehouden. Zij worden naast accijnsfraude ook verdacht van valsheid in geschrifte. Dit maakte de FIOD donderdagochtend bekend.

De verdachten hebben volgens de FIOD wijn en bier in Nederland en andere Europese landen afgeleverd zonder daarvoor accijns of btw af te dragen. Volgens de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst is de Nederlandse staat hierdoor vermoedelijk minstens 900.000 euro aan belastinggelden misgelopen.

Vals afgemeld

De FIOD begon het onderzoek na een melding van de douane. Volgens de diensten sloegen de mannen bier en wijn op in buitenlandse accijnsdepots met als bestemming het depot van het tweetal in Rucphen. Het merendeel van de drank kwam echter nooit in het Rucphense depot aan en is zo buiten het zicht van de douane gebleven. Zendingen drank die wel in Rucphen arriveerden, werden volgens de FIOD vermoedelijk vals afgemeld en voorzien van valse documenten.

Bij de invallen van woensdag is beslag gelegd op een huis, een dure auto - met een dagwaarde van 140.000 euro - en een geldbedrag van 29.000 Britse pond. Verder is een handvuurwapen gevonden.

