Witte tanden, volle lippen of sproetjes weg? Roy Donders begint kliniek

Zanger Roy Donders begint een eigen kliniek in Tilburg. "Ik heb tijdens corona niet stilgelegen en heb allerlei schoonheidsopleidingen gevolgd en daarnaast de samenwerking gezocht met specialisten. Ik was nooit blij met mijn uiterlijk. Ik ben daardoor een ervaringsdeskundige. Nu heb ik zelf de juiste papieren om anderen ook blij maken met zichzelf."

Op 22 maart gaan de deuren van Kliniek Donders voor het eerst open. "Ik ben van jongs af aan gefascineerd door mooi maken. Voor mezelf maar ook voor anderen. Altijd vragen ze mij: wat zou jij doen en waar zou je het laten doen?"

Een ergernis van de Tilburgse entertainer zijn de miskleunen waarbij een behandeling verkeerd uitpakt omdat het prutsers zijn geweest. "Goedkoop wil nog wel eens duurkoop zijn omdat onervaren artsen en minder toegeruste operatiekamers worden gebruikt. De gevolgen zijn soms onherstelbaar."

"Ik ben dus niet de goedkoopste"

In de afgelopen maanden heeft Roy verschillende certificaten behaald voor allerlei huidbehandelingen. Daarnaast heeft hij een opleiding tot schoonheidsspecialist gedaan. "Ik werk samen met de betere plastische chirurgen in Istanboel, die in een nette werkomgeving opereren. Ik ben dus niet de goedkoopste", zegt hij maar voor de duidelijkheid.

In Tilburg verwacht Roy 40 uur per week te werken. Daarnaast werkt er ook nog een medisch behandelaar voor onder meer botox behandelingen en een deskundige voor de ingewikkeldere huidproblemen.

"Ik ben het blijste met mijn kinsuctie"

Roy verwacht dat hij gewoon actief blijft in de kliniek als weer op podia gaat staan. "Dat optreden is vooral in de avond en de weekenden. Dat kan gemakkelijk samen en ik ben een workaholic."

Om dan toch maar even de eigen ervaringen van Roy zelf te delen: wat heb ik niet gedaan?", zegt hij daar retorisch over. "Ik heb ooglidcorrecties gehad. Ik heb kronen en een full body suctie gehad. Het meest blij ben ik met mijn kinsuctie. Ik had altijd zo'n rond hoofd. Dat stoorde me mateloos."

