Kermisexploitanten protesteren nu agenda's en portemonnees leeg blijven

Honderd kermisexploitanten protesteerden donderdag op het Chasséveld in Breda. Ze willen weer pad én dat Den Haag over de brug komt met de beloofde financiële steun. De ondernemers overhandigden symbolisch hun lege agenda aan burgemeester Depla en Tweede Kamerlid Thierry Aartsen.

Met t-shirts en spandoeken verzamelden honderd exploitanten zich in Breda om hun onvrede kenbaar te maken. Het protest is onderdeel van een landelijke actie die ook nog op zes andere plekken wordt gehouden. De nood is hoog bij de ondernemers. "We hebben al vijftien maanden geen inkomen", zegt Frank Vale van kermisbond BOVAK. "Er is nog totaal geen hulp"

Wat hen betreft is het heel simpel: "Als de pretparken opengaan, moet er voor ons ook meer mogelijk zijn", zegt Vale. De exploitanten zijn ervan overtuigd dat ze veilig kermissen kunnen organiseren en het seizoen rond Pasen coronaproof zouden kunnen aftrappen. De agenda is echter leeg, terwijl die in december al vol hoort te zijn.

Geen geld

Er is 10,5 miljoen euro toegezegd aan de kermissen door minister Mona Keizer. Alleen dat geld is volgens de exploitanten verdwenen in de grote pot voor evenementen. "Wij vallen tussen wal en schip en kunnen dus eigenlijk geen aanspraak maken op die tegemoetkoming."

Om die reden is ook VVD-kamerlid Thierry Aartsen aanwezig. "Het vrijgemaakte geld is juist bedoeld voor de kermisexploitanten om de winter door te komen en we zijn alweer bijna begonnen aan het nieuwe seizoen en het geld is er nog steeds niet. Het is verzand in een bureaucratisch proces en dat is niet goed."

Vergunningen

Het Kamerlid uit Breda heeft beloofd nogmaals de minister erop aan te spreken, maar ook voor de gemeenten is er werk aan de winkel. De exploitanten willen dat de vergunningen in orde gemaakt worden, ook al is nu onduidelijk waar en wanneer de kermissen precies doorgaan.

"We willen niet hebben dat als we in mei of juni mogen beginnen, gemeenten zeggen dat we nog vier tot zes weken op een vergunning moeten wachten. Dan is het halve seizoen straks voorbij", legt Frank Vale uit. "Afgelasten kan altijd nog, als de kermis toch niet door mag gaan", zegt hij stellig.

Inkomen

Burgemeester Paul Depla heeft begrip voor de situatie voor de exploitanten: "Wij als politici hebben werk en krijgen elke maand ons salaris gestort. Wij hebben tenminste werk en een inkomen", zegt hij als hij de ondernemers toespreekt. Het kan rekenen op het nodige applaus.

Aartsen en Depla met de lege kermisagenda (foto: Collin Beijk) vergroot

Sommige attractiehouders weten niet meer hoe ze de rekeningen moeten betalen. De kosten voor de stalling, het onderhoud en de keuringen lopen immers door. "Het water staat ons echt aan de lippen."

Gekmakend

"We hebben een lege agenda en al vijftien maanden geen inkomen gehad. Als er iets veilig buiten kan, dan zijn het de kermissen wel", vind Vale. Daarnaast vindt hij het wrang dat de politiek roept dat er voor jongeren iets moet komen in deze moeilijke tijd, maar kermissen die juist veel jongeren trekken niets mogen, terwijl ze wel kunnen.

De noodkreet lijkt gehoord te worden en na anderhalf uur gaat iedereen weer naar huis. Terug naar de attractie die niet mag draaien. "Gekmakend, vooral voor de jonge generatie die diep in schulden zit omdat ze net een attractie hebben", zegt een oudere exploitant. "Het lijkt net alsof ik al met pensioen ben. "

