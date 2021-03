Radar Love schalt uit toren Grote Kerk Breda voor ziek bandlid Golden Earring

Beiaardier Paul Maassen (foto: Noel van Hooft). vergroot

Een kippenvelmoment donderdagmiddag om kwart over vijf op de radio en op vele pleinen in Brabant. Want op dat tijdstip draaiden talloze radiozenders het nummer Radar Love van de Golden Earring. Ook 35 carillons brachten het nummer als eerbetoon aan het zieke bandlid George Kooymans. Zo bespeelde Paul Maassen het carillon van de Grote Kerk in Breda en ook bij het Stadhuis in Eindhoven was het nummer te horen.

Het werd een indrukwekkend eerbetoon aan de jarige gitarist en medeoprichter George (73). Een maand geleden werd bekend dat hij lijdt aan de spierziekte ALS. Daardoor kan George niet meer optreden en is de Haagse band na zestig jaar per direct gestopt.

Beiaardier Paul Maassen zat twee minuten voor tijd klaar op 65 meter hoogte om het eerbetoon te spelen. Terwijl hij naar de kerkklokken keek, zag hij op de Grote Markt een groep mensen staan. "Schitterend, er staan gewoon mensen te wachten", zegt hij terwijl hij klaar zit voor het bijzondere eerbetoon.

Toen de wijzers van de kerk op 17.15 uur stonden, begon Paul op het kalvier te slaan. En zo klonk Radar Love over heel Breda. Maar daar bleef het niet bij, ook When the lady smiles werd gespeeld.

Paul heeft speciaal voor dit eerbetoon een vergunning gekregen van de gemeente Breda. Vanwege corona mag hij namelijk niet spelen omdat dat een aanzuigende werking kan hebben op mensen in het centrum. Tijdens het spelen heeft de Beiaardier geen seconde gedacht aan het enorme eerbetoon maar na afloop kreeg Paul toch even kippenvel.

Alternatief afscheid

Een afscheidsconcert zit er niet meer in en daarom kwam het idee om op deze manier de band en vooral George te eren, op zijn verjaardag. Het tijdstip is gekozen omdat dan de meeste mensen in de auto zitten.

Via onder meer Omroep Brabant, NPO Radio 2, Radio 5, Veronica en 538 was het nummer te beluisteren. Maar Brabantse carillons speelde dus ook de noten van Radar Love.

