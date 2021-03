Bart zag hoe vrouwen en buggy met meisje geraakt werden door vallende boom

Wachten op privacy instellingen... Foto: Maino Remmers. Volgende Vorige vergroot 1/2 Mensen gewond door vallende boom, schade en verkeersoverlast

De 46-jarige Bart uit Den Bosch is nog niet bekomen van de schrik. Hij stond op enkele meters afstand van de grote boom die donderdagmiddag op twee vrouwen en een kindje viel in het centrum van Den Bosch.

Rebecca Seunis Geschreven door

“Ik zag het letterlijk gebeuren. Ik liep naar mijn auto toe die achter de boom geparkeerd stond in de straat”, vertelt hij. “Ik deed mijn jas uit, omdat ik liever zonder jas in de auto zit en op dat moment viel de boom om. Dat was ‘krak’ en weg was ‘ie. Meteen plat, het ging zo snel.”

Bart wilde meteen in actie komen en trok een sprintje naar de slachtoffers. “Dat ging mis met mijn gladde zolen, dus toen ben ik onderuit gegaan”, vertelt hij. “Het zijn maar schaafwonden, het is veel belangrijker dat het met moeder en kind goed gaat." Het gaat om een jong kindje, vertelt Bart, dat in een Maxi Cosi of wandelwagen zat.

"Ze hebben een heleboel engeltjes op hun schouders gehad."

Fietsenmaker Johan hoorde de klap en ging naar buiten met zijn collega's waar hij het geschreeuw van de moeder en haar dochter hoorde. "Dan schrik je wel. Ze lagen onder de takken."

Samen met wat omstanders heeft hij de slachtoffers onder de takken vandaan gehaald. "De moeder heeft last van haar been en het meisje in de kinderwagen had een bloedneus omdat haar neusje door een tak was geraakt", vertelt hij.

'Ze hebben een boel engeltjes op hun schouder gehad', zegt getuige (foto: Collin Beijk). vergroot

De fietsmaker is er duidelijk over. "Ze hebben een heleboel engeltjes op hun schouder gehad. Dit had heel anders kunnen aflopen." Dat blijkt ook wel uit de staat van de kinderwagen waarvan het aluminium frame geknakt is. "Het is met een sisser afgelopen." De kinderwagen staat nu veilig bij hem in de winkel zodat hij later opgehaald kan worden.

"Het komt wel binnen."

Ook volgens getuige Bart ging het naar omstandigheden goed met de slachtoffers. “Drie jongens die veel sneller waren dan ik, hebben iedereen er snel onderuit gekregen en in de winkel ondergebracht. De brandweer, ambulance en politie waren er daarna heel snel.”

Hij is nog niet helemaal bekomen van de schrik, vertelt hij terwijl hij nog in het centrum staat. “Ik ga zo meteen een kop koffie drinken bij iemand de stress van me afpraten. Want het komt wel binnen. Vooral het besef dat als ik twintig seconden later was geweest, ik onder de boom had gelegen.”

LEES OOK: Vallende boom raakt vrouwen en kind in centrum Den Bosch

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.