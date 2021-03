Avondklokrellen: mannen opgepakt die Jumbo in Eindhoven plunderden

De politie heeft deze week vier mannen gearresteerd voor de avondklokrellen in Eindhoven. De opgepakte relschoppers worden verdacht van onder meer het plunderen van de Jumbo en het vernielen van een ProRail-auto voor het station.

De politie kon de mannen opsporen via camerabeelden. ‘Wij beschikken over ontzettend veel beelden. Een groot deel daarvan is door burgers zelf bij ons aangeleverd en daar zijn we heel erg blij mee’, laat de politie weten.



Jacht op relschoppers

Vorige week woensdagavond liet de politie in Bureau Brabant beelden zien van 38 relschoppers die zich op zondag 24 januari misdroegen in Eindhoven, tijdens ongeregeldheden die in de volksmond al snel de avondklokrellen gingen heten. Alleen al de dreiging van het uitzenden van herkenbare beelden, zorgde er nog voor het begin van de uitzending voor dat twee minderjarige jongens zichzelf kwamen melden. Eén tiener uit Nuenen en één uit Waalre hadden geen zin in een televisieoptreden in opsporingsprogramma Bureau Brabant.