CDA verspreidt flyer met het gemeentelogo, burgemeester 'onaangenaam verrast'

Een verkiezingsfolder van het CDA in Heeze-Leende is niet in de smaak gevallen bij burgemeester Paul Verhoeven. Op de folder staat prominent het gemeentelogo afgebeeld, waardoor de indruk wordt gewekt dat de gemeente de lokale afdeling van het CDA steunt.

"Maakt onze gemeente reclame voor het CDA?" zo vraagt de lokale afdeling van Groenlinks zich af op social media, waar ze de flyer donderdagmiddag deelde. Op de foto zien we inderdaad een enorm logo van de gemeente Heeze-Leende, maar niet van het CDA.

'Niet zoals het hoort'

Ook de gemeente is onaangenaam verrast door de flyer van de CDA campagne. Burgemeester Paul Verhoeven laat aan Omroep Brabant weten niet op de hoogte te zijn van de folder: “Dit is een onaangename verrassing voor mij als burgemeester. Dit is ook niet zoals het hoort."

Het feit dat mensen zouden kunnen denken dat hun gemeente het CDA steunt of aanbeveelt stoort hem met name: "Het lijkt nu net een flyer van de gemeente en dat is dus zeker niet het geval. Het logo van de gemeente kan echt niet voor politieke doeleinden gebruikt worden.“

Het is niet duidelijk of de gemeente stappen gaat ondernemen. Het CDA Heeze-Leende was donderdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

