Coronanieuws: 974 nieuwe besmettingen in Brabant

Buisjes met afgenomen coronamonsters (foto: Joris van Duin). vergroot

Ook vrijdag houden we je via een liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

290 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen .

Er zijn tussen donderdag- en vrijdagochtend 974 nieuwe besmettingen in Brabant geteld.

In heel Nederland zijn 6068 nieuwe coronagevallen gemeld, dat is het hoogste aantal sinds 14 januari.

Test van nieuwe corona-testapp ook week uitgesteld.

Van Ark kan niks beloven over opening sportscholen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

16.45 - Opnieuw flinke tegenvaller met levering vaccin AstraZeneca

Farmaceut AstraZeneca levert ook de komende weken fors minder vaccins aan Nederland dan gepland. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat tussen nu en eind april om een nieuwe tegenvaller van 450.000 doses. Het ministerie heeft daarnaast nieuwe informatie gekregen over het tweede kwartaal. Op basis daarvan verwacht het nu in de eerste helft van het jaar in totaal 4 miljoen vaccins van AstraZeneca te krijgen. Dat is ongeveer een kwart minder dan oorspronkelijk was beloofd.

16.41 - UWV heeft 72.000 aanvragen voor vierde periode loonsteun binnen

Het UWV heeft twee dagen voor de sluiting van zijn loket voor het vierde pakket aan loonsubsidies ruim 72.000 aanvragen ontvangen voor de overheidssteun. Volgens de uitkeringsinstantie meldden weer meer werkgevers zich in de laatste week voor de sluiting van de coronasteunregeling.

Werkgevers die zijn getroffen door de coronacrisis hebben nog tot en met zondag de tijd om bij het UWV een vergoeding aan te vragen voor de periode van januari tot en met maart. De zogeheten NOW-regeling voor loonsteun werd in het voorjaar van 2020 opgetuigd om een grote ontslag- en faillissementsgolf als gevolg van de coronapandemie te voorkomen.

Om in aanmerking te komen voor de steun moeten ondernemers kunnen aantonen dat ze minstens twintig procent omzetverlies hebben geleden in een periode van drie maanden.

16.17 - Supermarkten wachten op akkoord voor verkoop sneltest

Supermarkten en drogisterijen wachten op toestemming van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om sneltests te verkopen. Met de zogenoemde antigeentests kunnen mensen thuis zelf testen of zij het coronavirus hebben. In Duitsland liggen deze sneltests al in de supermarkt. Verwacht wordt dat de goedkeuring snel komt, zegt coronaminister Hugo de Jonge.

Onder meer Albert Heijn en drogisterijen Etos, Kruidvat en Trekpleister hebben laten weten interesse te hebben in de verkoop van sneltesten.



15.20 - 974 nieuwe besmettingen in Brabant, landelijk hoogste aantal sinds januari

Tussen donderdag- en vrijdagochtend heeft het RIVM 974 nieuwe besmettingen geteld in Brabant. Donderdag waren dat er 845. Landelijk gezien zijn er 6068 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is het hoogste aantal meldingen in een etmaal sinds 14 januari.

Het aantal positieve tests was de afgelopen tijd stabiel rond de 4500 per dag, maar zit nu in de lift. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 34.775 meldingen van nieuwe gevallen. Dat komt neer op 4968 per dag, het hoogste gemiddelde sinds 26 januari.

Wachten op privacy instellingen...

14.58 - Evenveel coronapatiënten in ziekenhuizen, aantal opnames stijgt

Het aantal corona patiënten in de ziekenhuizen is stabiel. Ziekenhuizen behandelen vrijdag 1910 mensen vanwege COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er vijftien minder dan op donderdag en drie minder dan op woensdag. Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen daalde naar 1334. Dat zijn er 19 minder dan op donderdag en 73 minder dan op dinsdag.

Op de intensive cares steeg het aantal patiënten juist een klein beetje, van 572 naar 576. Sinds het begin van de week is dat aantal redelijk stabiel, tussen de 550 en 600. In de maand ervoor schommelde het aantal coronapatiënten op de ic's juist tussen de 500 en 550. Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 250 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In de afgelopen week kwamen er gemiddeld 223 nieuwe patiënten per dag bij. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 30 januari.

14.29 - Ollongren roept gezonde mensen op alleen woensdag te stemmen

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) roept mensen zonder medische indicatie op om woensdag te gaan stemmen. Op maandag en dinsdag zijn er ook al stembureaus open, maar dat is vooral bedoeld voor mensen die tot een risicogroep behoren. Het is dan naar verwachting minder druk, zodat er geen rijen ontstaan. "Het is aan mensen zelf om te bepalen of ze een medische indicatie hebben. Maar ze worden daarop niet gecontroleerd bij de ingang van het stemlokaal", aldus Ollongren.

13.52 - Milieuclubs geven minder gratis bomen weg wegens corona

Vier milieuclubs geven vanwege de coronacrisis minder gratis bomen weg dan eerder de bedoeling was. Aanvankelijk wilden Stichting Nationale Boomfeestdag, Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda een miljoen bomen voor niets weggeven, maar dat zijn er een half miljoen geworden. Vrijdag werden de laatste 35.000 bomen elektrisch naar de plek gebracht waar ze kunnen worden opgehaald.

Het grootste deel van het plantgoed kwam via de campagne MeerBomenNu terecht bij boeren die willen verduurzamen en bij mensen die een voedselbos, een bos voor duurzame voedselproductie, willen aanleggen op hun land. De organisaties maken gebruik van overtollig plantgoed dat normaal wordt weggehaald en versnipperd door natuurbeheerders.

Met de campagne willen ze aantonen dat vergroenen 'sneller en goedkoper kan dan wordt verondersteld'. De actie wordt volgend jaar herhaald. Een woordvoerder van de organisaties rekent erop dat er dan met de campagne wel het doel van een miljoen gratis bomen wordt gehaald.

13.34 - Winkeliers tekenen beroep aan tegen blijvende coronamaatregelen

Winkelbranchevereniging INretail gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Die bepaalde in een door de winkeliers aangespannen kort geding dat de coronamaatregelen waardoor niet-essentiële winkels alleen onder voorwaarden open mogen rechtmatig zijn. "We zien kansen en mogelijkheden en vinden dat een betere belangenafweging moet worden gemaakt, want winkels kunnen veilig open", licht INretail de stap toe.

13.31 - Vanwege corona niet in elke gemeente tussentijds opkomstcijfer

In tegenstelling tot andere jaren melden bij deze Tweede Kamerverkiezingen niet alle gemeenten tussentijds de opkomstcijfers. Vanwege het coronavirus zijn de verkiezingen dit jaar verspreid over drie dagen. Naast de 'reguliere' verkiezingsdag (woensdag) is er ook de mogelijkheid om maandag en dinsdag te stemmen. Die mogelijkheid is speciaal gecreëerd voor kwetsbaren en risicogroepen. Daarnaast heeft een deel van de 70-plussers dit keer per brief gestemd.

Maastricht is een van de gemeenten die geen opkomstcijfer publiceert. Volgens een woordvoerster van de gemeente geeft dat een fout beeld, zeker wanneer deze cijfers vergeleken worden met die van vier jaar geleden. "Dat komt omdat er ook mensen per brief stemmen en omdat het stemmen over drie dagen is uitgesmeerd."

13.18 - Brussel: AstraZeneca ver weg van beloofde vaccinleveringen

AstraZeneca is nog ver verwijderd van de beloofde leveringen van zijn coronavaccin aan de Europese Unie en doet nog niet genoeg zijn best om dat te veranderen. De Europese Commissie houdt alle mogelijkheden open om de beloofde vaccins toch te bemachtigen, zegt zij. "We werken samen met de bedrijven, dat is de beste oplossing om te krijgen wat we willen.'

Slecht nieuws over de aanvoer van AstraZeneca-vaccins stapelt zich daarmee opnieuw op. Ook in het tweede kwartaal vallen de leveringen aan de EU tegen, zou het bedrijf hebben gewaarschuwd. Onder meer EU-land Denemarken zegt slechts de helft van de verwachte doses te krijgen. De vaccins worden in principe eerlijk over de lidstaten verdeeld.

12.45 - Terugblikken op één jaar corona met de GGD

De GGD in West-Brabant blikt in een filmpje met korte interviews terug op het afgelopen jaar. Verschillende GGD'ers leggen uit hoe zij de afgelopen twaalf maanden hebben beleefd, en hoe ze de crisis met hard werken probeerden en proberen te overwinnen.

Wachten op privacy instellingen...

12.42 - Kabinet: 730 miljoen euro extra coronasteun naar ondernemers

Het kabinet breidt twee bestaande steunmaatregelen uit voor ondernemers: de tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) gaat omhoog van 85 procent naar 100 procent. Het budget voor de TONK wordt verdubbeld. Dit is de steunmaatregel voor mensen die hun noodzakelijke rekeningen niet kunnen betalen, omdat hun inkomen door de coronacrisis is gedaald.

In totaal gaat er 730 miljoen euro extra naar de nieuwe uitbreiding van het pakket in het tweede kwartaal. Daarvan gaat 150 miljoen euro naar onderzoek en ontwikkeling in de autobranche, luchtvaart en maritieme sectoren. Dit geld komt vooral ten goede aan middelgrote en kleine maakbedrijven, denkt het kabinet.

12.14 - Onderzoek: meer verpleeghuismedewerkers hebben burn-outklachten

Een op de drie verpleeghuismedewerkers die voor bewoners met corona zorgen, heeft last van burn-outklachten. Dit aantal is gedurende de coronapandemie flink toegenomen. Dat komt naar voren uit een onderzoek van het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Zij houden een enquête over de gezondheid en het welzijn van verpleeghuismedewerkers tijdens de coronapandemie. Het onderzoek heeft drie meetmomenten en wordt ingevuld door circa 1700 medewerkers van tien grote organisaties met meerdere locaties in het hele land.

11.27 - 290 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 290 coronapatiënten, twaalf minder dan woensdag. Het afgelopen etmaal zijn 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen. 39 patiënten werden ontslagen uit het ziekenhuis. Zes werden er overgeplaatst en zeven zijn er overleden. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het ROAZ.

11.25 - Test van nieuwe corona-testapp ook week uitgesteld

Het uitstel van de twee proeffestivals in Biddinghuizen betekent ook het uitstel van de test van een nieuwe coronatestapp. Die app, CoronaCheck, is gemaakt zodat mensen kunnen bewijzen dat ze onlangs zijn getest op het coronavirus en dat die test geen besmetting aan het licht bracht. Zo'n app kan helpen bij het heropenen van de samenleving.

Het Ministerie van Volksgezondheid wilde de nieuwe app zaterdag testen op het dancefestival Back to Live en zondag op het Popfestival, gehouden op het Walibi-terrein in Biddinghuizen. Op beide festivals zouden ongeveer 1500 bezoekers zijn. Vanwege zware windstoten, regen en kou zijn de festivals een week uitgesteld.

CoronaCheck is de tweede corona-app die de overheid heeft laten bouwen. Eerder werd de CoronaMelder gelanceerd, die mensen waarschuwt als ze lang dicht in de buurt zijn geweest bij iemand die later positief testte op het coronavirus. Die app is meer dan 4,5 miljoen keer geïnstalleerd.

10.26 - Winkels krijgen ongelijk van rechter over lockdownregels

Niet-essentiële winkels blijven voorlopig gebonden aan de lockdownmaatregelen en mogen niet weer volledig open. De rechtbank in Den Haag heeft dat bepaald in een kort geding dat winkeliersvereniging INretail had aangespannen tegen de Nederlandse staat. De branchevereniging noemt die uitspraak een enorme teleurstelling. "Wij blijven van mening dat de Staat de belangen onvoldoende heeft af- en meegewogen." INretail beraadt zich op eventuele vervolgstappen.

10.21 - Van Ark kan niks beloven over opening sportscholen

Minister Tamara van Ark, die over sport gaat, begrijpt dat de sportscholen snel weer open willen maar ze kan niet beloven wanneer dat kan. "Binnensport is op zich niet gevaarlijk. Je kunt binnen bij een sportschool of een vereniging afspraken maken. Alleen het totaal aantal mensen dat sport is zo groot dat dat op zich een risico is voor contacten. Daar zit het probleem en niet bij de sport zelf."

Ze reageerde op een brandbrief die de fitnessbranche haar vrijdagochtend overhandigde en waarin ze een snelle heropening van de sportscholen eist. Dat er nu in bepaalde sectoren weer iets meer kan, betekent volgens haar dat 'we die ruimte moeten verdelen over alle sectoren heen'. "De afgelopen tijd is er meer ruimte gemaakt voor buitensporten. Als er straks meer ruimte komt, moeten we die ook weer verdelen. En dat gaat met kleine stapjes."

09.35 - Back To Live-festivals Biddinghuizen met een week uitgesteld

De Back To Live-proeffestivals die dit weekend in Biddinghuizen zouden plaatsvinden, worden vanwege het verwachte slechte weer met een week uitgesteld. Dat heeft Fieldlab Evenementen in overleg met organisatoren MOJO en ID&T besloten. Regen en windstoten zorgen eventueel voor een te lage opkomst, wat de resultaten van het onderzoek niet representatief maakt.

Het dancefestival op zaterdag en het popfestival op zondag horen tot een serie proefevenementen van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. Bij die evenementen wordt gekeken hoe op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden tijdens de coronacrisis. Eerder werden in die serie ook een congres georganiseerd, een theatervoorstelling van Guido Weijers, twee voetbalwedstrijden, een concert van AndrÚ Hazes en een dancefeest.

"De combinatie van zware windstoten, regenval en lage temperatuur en de zorgen geuit door onze bezoekers, maken dat Fieldlab Evenementen verwacht dat de opkomst lager en het verblijf korter zal zijn", aldus de organisatie. "Dit betekent dat de resultaten van het onderzoek niet representatief zullen zijn en de beleving van de bezoekers verre van prettig."

08.23 - CBS: uitstootdoelstelling bijna gehaald door coronacrisis

De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar door de coronacrisis flink gedaald. Daardoor komt die dicht bij de Urgenda-doelstelling van een vermindering van de uitstoot met een kwart ten opzichte van 1990, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Emissieregistratie van het RIVM op basis van een eerste raming. Vooral de elektriciteitssector stootte flink minder uit.

De totale uitstoot ging met 8 procent omlaag naar het equivalent van 166 megaton CO2. Dat is 24,5 procent minder dan in 1990. De grenswaarde van een kwart was door Nederland afgesproken in verdragen, maar ons land dreigde dat niet te gaan halen. Milieubeweging Urgenda dwong via de Hoge Raad af dat de overheid zich meer moest inzetten om het afgesproken doel te behalen.

07.52 - Huishoudens belegden flink in coronajaar 2020

Huishoudens zijn in coronajaar 2020 flink aan het beleggen geslagen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) staken ze per saldo 3,8 miljard euro in Nederlandse beleggingsfondsen, goed voor de hoogste netto-inleg van het afgelopen decennium. Vooral tijdens de lockdowns in het tweede en vierde kwartaal werd er veel belegd.

Volgens de toezichthouder vond een deel van de coronabesparingen van huishoudens zo haar weg naar beleggingsfondsen. In het tweede en vierde kwartaal was niet alleen sprake van grote virusgolven. Dit zijn ook de kwartalen waarin mensen doorgaans hun vakantiegeld en eindejaarsuitkering krijgen. Door de flinke inleg hebben huishoudens in totaal meer dan 47 miljard euro in Nederlandse beleggingsfondsen zitten. Het was vorig jaar ook geen slecht beursjaar, waardoor beleggen best aantrekkelijk kon zijn.

06.05 - Versoepelingen maken deel omzetverlies winkels goed

De versoepelingen van de coronaregels voor winkeliers lijken op hen een gunstig effect te hebben, meldt de NOS. De ING-bank meldt dat de waarde van pintransacties bij winkels flink is gestegen sinds 'click & collect' begon op 10 februari. "Door corona getroffen winkeliers hebben over het algemeen nog steeds te maken met grote verliezen, maar de minnen zijn duidelijk minder dik", zegt onderzoeker Marten van Garderen van het ING Economisch Bureau.

03.30 - Laatste dag 70-plussers om stem op post te doen

Zeventigplussers kunnen deze vrijdag hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen nog in de brievenbus doen. Vanwege het coronavirus mogen mensen in deze leeftijdscategorie dit keer schriftelijk hun stem uitbrengen. Als het vrijdag nog niet is gelukt, dan kunnen de zeventigplussers nog wel tot en met 17 maart naar aangewezen punten in hun gemeente om de briefstem zelf direct af te geven. In totaal 2,4 miljoen zeventigplussers kunnen per brief stemmen.

03.30 - Rechter spreekt zich uit over heropenen winkels

De rechter in Den Haag komt uiterlijk vrijdagochtend om tien uur met een uitspraak in het kort geding van winkeliersvereniging INretail tegen de Staat, om heropening van winkels af te dwingen. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn niet-essentiële winkels sinds half december dicht. Volgens INretail kunnen winkels wel veilig open, met inachtneming van de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

03.06 - 'Voorlopig geen in VS geproduceerde vaccins AstraZeneca naar EU'

Washington heeft de EU geïnformeerd dat ze voorlopig geen in de VS geproduceerde coronavaccins van farmaceut AstraZeneca moet verwachten. Dat melden bronnen binnen de EU aan persbureau Reuters. De EU wilde beschikken over in de VS geproduceerde vaccins van AstraZeneca omdat er in Europa leveringsproblemen, maar Amerika wil de in de VS geproduceerde vaccins in eerste instantie gebruiken voor de vaccinatie van Amerikanen.

00.01 - Groothandel zette drie procent minder om in crisisjaar

Groothandels hebben vorig jaar drie procent minder omzet gedraaid dan een jaar eerder. Vooral in het tweede kwartaal van het jaar, toen de coronacrisis hard toesloeg, daalden de opbrengsten van de groothandels, meldt het CBS.

In het eerste kwart van 2020, goeddeels voor de crisis toesloeg, boekten groothandels in doorsnee nog twee procent meer omzet op jaarbasis. Dat was een kwartaal later een min van negen procent, waarna het herstel werd ingezet. Evengoed was in de tweede jaarhelft sprake van gemiddeld drie procent lagere opbrengsten in vergelijking met de tweede helft van 2019.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.