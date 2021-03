Coronanieuws: rechter spreekt zich uit over heropenen winkels

Foto: Pexels. vergroot

Ook vrijdag houden we je via een liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De rechter doet vrijdagochtend uitspraak in het kort geding van INretail tegen de Staat, om heropening van winkels af te dwingen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

06.05 - Versoepelingen maken deel omzetverlies winkels goed

De versoepelingen van de coronaregels voor winkeliers lijken op hen een gunstig effect te hebben, meldt de NOS. De ING-bank meldt dat de waarde van pintransacties bij winkels flink is gestegen sinds 'click & collect' begon op 10 februari. "Door corona getroffen winkeliers hebben over het algemeen nog steeds te maken met grote verliezen, maar de minnen zijn duidelijk minder dik", zegt onderzoeker Marten van Garderen van het ING Economisch Bureau.

03.30 - Laatste dag 70-plussers om stem op post te doen

Zeventigplussers kunnen deze vrijdag hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen nog in de brievenbus doen. Vanwege het coronavirus mogen mensen in deze leeftijdscategorie dit keer schriftelijk hun stem uitbrengen. Als het vrijdag nog niet is gelukt, dan kunnen de zeventigplussers nog wel tot en met 17 maart naar aangewezen punten in hun gemeente om de briefstem zelf direct af te geven. In totaal 2,4 miljoen zeventigplussers kunnen per brief stemmen.

03.30 - Rechter spreekt zich uit over heropenen winkels

De rechter in Den Haag komt uiterlijk vrijdagochtend om tien uur met een uitspraak in het kort geding van winkeliersvereniging INretail tegen de Staat, om heropening van winkels af te dwingen. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn niet-essentiële winkels sinds half december dicht. Volgens INretail kunnen winkels wel veilig open, met inachtneming van de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

03.06 - 'Voorlopig geen in VS geproduceerde vaccins AstraZeneca naar EU'

Washington heeft de EU geïnformeerd dat ze voorlopig geen in de VS geproduceerde coronavaccins van farmaceut AstraZeneca moet verwachten. Dat melden bronnen binnen de EU aan persbureau Reuters. De EU wilde beschikken over in de VS geproduceerde vaccins van AstraZeneca omdat er in Europa leveringsproblemen, maar Amerika wil de in de VS geproduceerde vaccins in eerste instantie gebruiken voor de vaccinatie van Amerikanen.

00.01 - Groothandel zette drie procent minder om in crisisjaar

Groothandels hebben vorig jaar drie procent minder omzet gedraaid dan een jaar eerder. Vooral in het tweede kwartaal van het jaar, toen de coronacrisis hard toesloeg, daalden de opbrengsten van de groothandels, meldt het CBS. In het eerste kwart van 2020, goeddeels voor de crisis toesloeg, boekten groothandels in doorsnee nog twee procent meer omzet op jaarbasis. Dat was een kwartaal later een min van negen procent, waarna het herstel werd ingezet. Evengoed was in de tweede jaarhelft sprake van gemiddeld drie procent lagere opbrengsten in vergelijking met de tweede helft van 2019.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.