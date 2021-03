Sigrid Kaag reageert op weghalen van D66-verkiezingsposters in Tilburg

De posters van D'66 op het voormalig kantongerecht (foto: Agnes van der Straaten). vergroot

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag heeft er geen moeite mee dat haar verkiezingsposters zijn verwijderd bij het voormalige kantongebouw aan de Schouwburgring in Tilburg. Dat zei ze vrijdagochtend in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Een aantal Tilburgers, onder wie LST-voorman Hans Smolders, had geprotesteerd tegen de verkiezingsposters omdat die op een overheidsgebouw geplakt waren. Het gebouw is namelijk nog steeds in bezit van het Rijk.

Smolders noemt het niet handig om op een overheidsgebouw verkiezingsposters te hangen. "Zo'n gebouw moet neutraliteit uitstralen, ook als het leegstaat", legde hij uit op zijn Facebookpagina. "Veel mensen weten niet dat het kantongerecht verhuisd is naar de Piusstraat. Met de D66-posters is de neutraliteit ver te zoeken."

'Ik wist hier niet van'

De rechtbank heeft het gebouw aan de Schouwburgring in juli 2020 verlaten. Sindsdien staat het in de verkoop. Intussen is een aantal ruimtes in het gebouw verhuurd door Villex, een bedrijf dat het beheer van lege gebouwen op zich neemt. Volgens een woordvoerder van Villex is het aan individuele burgers verhuurd. Die waren niet bereikbaar voor commentaar. Villex weet niet wie de posters heeft opgehangen, maar ze zijn in de loop van de donderdag weggehaald.

"De geldende regels moeten worden toegepast", reageert Kaag. "Ik wist hier niet van, maar iedereen moet zich aan de regels houden, wat die ook zijn."

IJdelheid

De D66-lijsttrekker vindt het overigens wel bijzonder om nu als gezicht van haar partij op verkiezingsposters te staan. "Namens je partij, namens je idealen." Ze sprak in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland van 'een historisch momentje'. Maar ze heeft het zo druk, dat ze zelf nauwelijks tijd heeft om de verkiezingsposters eens goed te bekijken. "Achteraf denk ik dan: daar had ik toch een beetje meer aandacht aan moeten besteden. Niet uit ijdelheid, maar gewoon omdat het een unieke ervaring is. Maar het heeft ook wel iets raars hoor, moet ik zeggen."

