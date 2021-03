Nadat hij zijn maatje is verloren rijdt Paul Spierings Dakar op vier wielen

Paul Spierings reed op zijn motor drie keer de Dakar Rally. vergroot

Motorrijder Paul Spierings reed de afgelopen drie Dakar Rally's uit op een motor. En volgend jaar wil de coureur uit Sint-Michielsgestel opnieuw meedoen, maar dan wel in een veiligere buggy. Twee zware crashes van collega's zetten hem aan het denken en ook zijn vrouw wil meer veiligheid.

Bang is Paul Spierings niet, want hij kent de risico's en kwetsbaarheid van een motorrijder. Na drie edities van de Dakar Rally hoef je hem over de gevaren van de zwaarste rally ter wereld echt niets meer te vertellen. Maar hij is (mede door zijn vrouw) wel meer gaan nadenken over zijn veiligheid. Een reden om over te stappen van twee naar vier wielen, van een motor naar een veiligere buggy.

"De crashes van collega's hebben een grote impact op je."

En dat komt niet uit de lucht vallen. Van dichtbij maakte Spierings namelijk in twee jaar tijd twee verschrikkelijke ongelukken mee van collegarijders. Tijdens de Dakar Rally van 2020 crashte Edwin Straver in de woestijn van Saoedi-Arabië en overleed niet veel later in het ziekenhuis. "Ik ben een Dakarmaatje kwijt", zei een aangeslagen Paul Spierings destijds. "Voor elke etappe gaven we elkaar altijd een boks en een knuffel. Edwin was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek."

En ook afgelopen januari zag de motocoureur uit Sint-Michielsgestel het gruwelijk mis gaan tijdens de Dakar Rally. In de vierde etappe redde hij zelfs het leven van de Indiër Santosh die hij reanimeerde nadat hij hem na een crash bewusteloos op de grond had gevonden.

"Deze gebeurtenissen hebben natuurlijk wel impact op je", zegt Paul Spierings nu. "Want die is groot. Je weet van te voren dat zoiets kan gebeuren. Ik ga het rijden van de Dakar Rally er zeker niet voor laten, maar je gaat wel nadenken."

"Ik kom toch ook graag weer heel thuis bij mijn vrouw en drie kinderen."

Dat nadenken werd versterkt door vrouw Sheren. De overstap van motor naar buggy komt zeker ook uit haar koker. "Ja, dat is min of meer wel een eis", verklaart Spierings.

"En dat kan ik me goed voorstellen, want we moeten het samen doen in het leven. Ik wil niet zeggen dat er met een buggy niets kan gebeuren, maar het is wel veiliger dan een motor. Mijn vrouw zegt elke keer dat ik maar heel thuis moet komen en dat is altijd gelukt. Maar ik heb in die drie Dakar Rally's wel kunnen ervaren wat de risico's zijn en dan kom je toch graag weer helemaal heel bij je vrouw en drie kinderen thuis."

Tijd voor dus voor verandering. Maar de overstap van een motorfiets naar een buggy doe je niet zomaar. Het kostenplaatje ziet er bijvoorbeeld al anders uit. Paul Spierings weet dan ook nog niet of het allemaal wel gaat lukken, maar gelukkig beschikt hij over een groep trouwe sponsors. "Je praat nu wel over een ander budget", erkent de Dakar-deelnemer. "Het gaat stap voor stap, maar ik ben al een goed eind op weg. Een buggy is gewoon supervet en ook een mooi visitekaartje. Ik kan dan nog meer voor mijn sponsors betekenen."

