Martijn Konings bestookt met haattweets na Baudet-roast van Martijn Koning

Martijn Koning zonder s is de man van de Baudet-roast (foto: ANP) vergroot

“Je vader had zijn kwakkie op de verwarming moeten spuiten.” Nadat cabaretier Martijn Koning donderdagavond tv-programma Jinek afsloot met een ongemeen felle en persoonlijke roast van Thierry Baudet, regende het direct haattweets, verwensingen en beledigingen op Twitter. Klein dingetje, in veel gevallen zijn die geadresseerd aan de verkeerde Martijn: Martijn Konings met een -s op het einde.

Martijn Konings uit Den Bosch schreef vrijdagochtend: "Hey. Twitter. Dank voor alle haattweets naar aanleiding van Jinek, maar dat was Martijn Koning. Niet ik. Klopt, ik heb ook een spleetje tussen m’n tanden, maar daar houdt dan ook elke gelijkenis op. Want ik ben geen cabaretier, maar heel soms wél grappig. Een beetje. Vind ik. Ok groetjes."

En de tweet over het kwakkie van zijn vader pareerde hij met: "Stuur je je vreselijke verwensingen wel even aan de juiste Martijn Koning?"

De Bosschenaar heeft het er maar druk mee deze ochtend, want de tweets blijven komen. Iemand die ook de verkeerde Martijn te pakken heeft, vraagt hem sarcastisch: "Hoe voelt dit nou na het succes van gisteravond?" Waarop de Bosschenaar antwoordt: "Nou. Het voelt een béétje alsof ik voor iemand anders word aangezien, eigenlijk."

Wachten op privacy instellingen...

Inmiddels hebben RTL en de redactie van JInek afstand genomen van de opmerkelijke woorden die Martijn Koning (die zonder s dus) donderdagavond tot Baudet richtte. Hij had het onder meer over de Joodse afkomst van de vriendin van Baudet en dat kiezers zich bekocht zouden voelen als Baudet een kind met haar zou krijgen.

De redactie van Jinek was vooraf niet op de hoogte van de inhoud van de roast (dat wilde de cabaretier zo) en heeft direct na afloop contact gezocht met Baudet. Die was halverwege het relaas van Koning opgestapt en had de studio verlaten. Jinek zou in ' een goed gesprek' excuses hebben gemaakt voor de 'grensoverschrijdende' bijdrage.

Wachten op privacy instellingen...

Geen spijt

De cabaretier zelf laat aan het AD weten dat hij Baudet wilde raken en dat dat is gelukt. Hij erkent dat het een persoonlijke aanval was en heeft daar geen spijt van. "Een unieke kans om zo’n iemand te kunnen toespreken. Het is ontzettend mooi om een politicus aan te pakken die verschrikkelijke dingen zegt, overal mee wegkomt en aankomt met cijfers die niet kloppen."

Martijn Konings met een s (die uit Den Bosch dus) keek overigens wel naar de veelbesproken uitzending van Jinek en voorspelde:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.