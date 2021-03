Ad wil toevallige voorbijgangers verrassen met zijn vrolijke etalages

Ad van Iersel heeft zijn eigen speeltuin: een rode etalage aan de Dionysiusstraat, in 2015 nog het Schonste Stròtje van Tilburg. De kunstenaar zorgt daar altijd voor een vrolijk creatief bouwwerk: “Het staat er en je kijkt ernaar. Of niet.”

Direct naast de etalage zit de deur naar Ads atelier. Het is een werkruimte die vol staat met herinneringen aan eerdere etalages. Want iedere twee maanden wisselt de expositie. “Dat was er eentje”, wijst hij naar een groepje metalen objecten aan een waslijn. Wat het voorstelt, mag iedereen voor zich bepalen. Ad maakte het van de binnenkant van bierblikjes.

Een kunstenaar hoef je Ad niet te noemen, daarvoor is zijn werk te vrijblijvend: “Mensen kunnen langslopen: take it or leave it. En dat geeft mij vrijheid. Want ik hoef niet te komen met iets waarop ik kan worden afgerekend. Het belangrijkste voor mij is dat ik er geen verantwoording voor hoef af te leggen.”