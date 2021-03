Hoe de eerste lockdown van een jaar geleden ons allemaal overviel

Tijdens de eerste coronapersconferenties werd nog geen afstand gehouden. vergroot

Voelbaar hingen zondagmiddag 15 maart 2020 meer coronamaatregelen in de lucht. Maar dat die dag werd besloten horeca, sportclubs en scholen te sluiten: dat zagen weinigen aankomen. De corona-uitbraak was volgens experts vooral in Brabant veel verder verspreid dan tot dan toe gedacht. Zo zag die 'intelligente lockdown' er een jaar geleden uit.

Joris van Duin Geschreven door

Niet alleen landelijke, maar ook Brabantse bestuurders zagen zondag 15 maart de noodzaak om stevig in te grijpen. Onze provincie kleurde vuurrood op coronakaartjes van het RIVM.

Eerder die week was al besloten Brabantse evenementen met meer dan duizend bezoekers niet door te laten gaan. Later gold een landelijk verbod op evenementen met meer dan honderd mensen. Daarop sloeg de paniek sloeg toe bij een aantal Nederlanders. Zij hamsterden, waardoor in veel supermarkten tijdelijk amper wc-papier en pasta te krijgen was. Zo ook in deze Tilburgse winkel.

In een Tilburgse supermarkt is geen rolletje wc-papier meer te krijgen (foto: Joris van Duin). vergroot

Draconische maatregelen moesten verspreiding van het coronavirus voorkomen. Gebeurde dat niet, dan zou Nederland niet ontkomen aan Italiaanse toestanden, was de verwachting.

Achter de schermen spraken Brabantse veiligheidsregio’s over aanvullende inperkingen. Zo lag op tafel: horeca en scholen dicht, net als sportclubs, zwembaden en sauna’s. Over dit pakket zouden zij zich op maandag 16 maart buigen. De Tilburgse dominee Otto Grevink nam voor die tijd al het heft in eigen handen. Hij besloot de kerkdienst van zondagochtend 15 maart online te houden.

De Tilburgse dominee Otto Grevink hield op 15 maart een digitale kerkdienst (foto: Rob Engelaar/ANP). vergroot

Diezelfde 15 maart besloten de veiligheidsregio's tóch bij elkaar te komen. De coronacijfers vroegen per direct om actie. Brabant wilde zelf vergaande maatregelen nemen. Een persconferentie werd aangekondigd, maar kort erna afgelast. Den Haag was van plan landelijk in te grijpen.

Brabant zette het kabinet die middag onder druk om vlug in te grijpen. Zou dat landelijk niet gebeuren, dan wel in Brabant, was de gedachte. Uiteindelijk kondigden toenmalig zorgminister Bruins en minister Arie Slob (Onderwijs) om half zes de 'intelligente lockdown' af.

Minister Slob van Onderwijs (rechts) en toenmalig zorgminister Bruins (midden). vergroot

De horeca moest een halfuur later al de deuren sluiten. Veel horecaondernemers werden er door overvallen. Deze Tilburgers maakten van die dertig minuten gebruik om tóch nog een getapt pilsje te drinken op het terras.

De laatste terrasgangers voor de 'intelligente lockdown' (foto: Joris van Duin). vergroot

Even later was het zover. Terrassen werden ingepakt en opgeruimd. De horeca bleef uiteindelijk 2,5 maand dicht.

De horeca moest op 15 maart plotseling op slot. (foto: Joris van Duin). vergroot

Ondernemers van Focus in Tilburg ruimen de terrassen op (foto: Joris van Duin). vergroot

Tijdens de persconferentie werd ook gemeld dat coffeeshops dicht moesten. Dit leidde in Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg tot lange rijen voor de wietwinkels. Een paar dagen later werd de maatregel teruggedraaid, omdat het straathandel van drugs in de hand zou werken.

Rijen voor coffeeshop Pink in Eindhoven. vergroot

Ook rijen voor Bredase coffeeshops (foto: Malini Witlox). vergroot

Die avond was het voor het eerst heel leeg in de Brabantse straten, zoals op de Korte Heuvel in Tilburg.

De Korte Heuvel in Tilburg (foto: Joris van Duin). vergroot

Ondanks de 'intelligente lockdown' blonken mensen uit in creativiteit. Scholen gingen over tot digitaal onderwijs. Horecaondernemers zetten in op thuisbezorging en afhalen. En ook fitnessinstructeurs startten digitale lessen.

Fitnesscoach Jordy Stes doet zijn instructies nu online (foto: Erik Peeters). vergroot

Maandagavond 16 maart. Voor het eerst in decennia gaf een Nederlandse premier een televisietoespraak. Volgens Mark Rutte kon de overheid niet anders dan overgaan tot de eerste lockdown.

Rutte sprak Nederlanders toe over de coronacrisis. (ANP/Robin van Lonkhuijsen). vergroot

Het overeind houden van de zorg in Nederland stond in de schijnwerpers. Mensen wilden hun waardering uiten en brachten massaal cadeaus naar ziekenhuizen. Ook applaudisseerde Nederland 's avonds om acht uur voor de zorg. In Breda hingen NAC-supporters spandoeken op bij het Amphia Ziekenhuis.

Ook bij het Catharina Ziekenhuis in Breda hier werd geklapt voor zorgpersoneel (foto: ANP/Rob Engelaar). vergroot

NAC-supporters steunden zorgmedewerkers met een spandoek (foto: Ronald Sträter). vergroot

Omroep Brabant maakte de documentaire 'De Drie Koningen' over hoe Brabantse bestuurders de coronacrisis in de beginfase te lijf gingen. De documentaire is zondagmiddag om 17.40 uur te zien bij Omroep Max op NPO2. Of bekijk de documentaire hier:

