Brabant zette het kabinet onder druk om de horeca snel te sluiten: ‘Schiet op, anders doen wij het’

De Brabantse veiligheidsregio’s hebben het kabinet op zondag 15 maart stevig onder druk gezet om snel harde maatregelen te nemen in de strijd tegen corona. In Brabant wordt die middag besloten om onder meer de horeca om zes uur ‘s avonds te sluiten. Den Haag wil niet dat dit bekend wordt, omdat landelijke maatregelen op de agenda staan. “Dan moet je wel opschieten, want anders doen wij het”, krijgt het kabinet vanuit Brabant te horen.

Burgemeesters Jack Mikkers (Den Bosch), John Jorritsma (Eindhoven) en Theo Weterings (Tilburg) zijn er die zondag aan het begin van de middag tijdens spoedoverleg in de brandweerkazerne in Tilburg snel uit: cafés en restaurant moeten vanaf zes uur op slot. Net als sauna’s, sportscholen en zwembaden. Tijdens een persconferentie, even na twee uur, willen zij dat als voorzitters van de veiligheidsregio’s wereldkundig maken.

‘Ho, ho, ho, stop’

Er is veelvuldig contact met het kabinet, dat ook in overleg is. Premier Mark Rutte en ministers Ferd Grapperhaus en Bruno Bruins komen op de lijn. ‘Ho, ho, ho, stop’, is de boodschap die Brabant volgens Jorritsma hoort. Den Haag is bezig met landelijke maatregelen en vraagt Brabant nog niks bekend te maken. De Eindhovense burgemeester: “Dan moet je wel opschieten, want anders doen wij het.”

Er ontstaat spanning tussen het kabinet en de Brabantse bestuurders. Gezien de explosieve stijging van het aantal coronagevallen en ziekenhuisopnames in onze provincie voelen ze hier de noodzaak voor de rigoureuze maatregelen. Het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen is dan opgelopen tot 120. Bijna drie keer zoveel in amper vijf dagen tijd.

Eerder die week zijn er in Brabant al maatregelen genomen. Evenementen met meer dan duizend mensen worden verboden, het betaald voetbal in Brabant wordt geschrapt en 'sociale onthouding' wordt de norm. Het kabinet scherpt dat later nog aan door evenementen met meer dan honderd man te verbieden. Musea en theaters gaan op slot.

Ze gooien het op een akkoordje

Den Haag en Brabant gooien het die zondagmiddag uiteindelijk op een akkoordje. De Brabantse veiligheidsregio’s eisen dat hun pakket aan maatregelen wordt overgenomen. 'Daar kunt u op vertrouwen', zegt de overheid volgens Jack Mikkers toe.

“Toen hebben wij gezegd: 'We zijn bereid er nu even niet mee naar buiten te gaan. Het gaat niet om Brabant, het gaat om Nederland. Maar we willen wel dat voor vijf uur vanmiddag wordt afgekondigd dat de horeca dicht moet'”, blikt Jorritsma terug. De veiligheidsregio’s annuleren hun persconferentie.

Coffeeshops waren verrassing

Uiteindelijk verschijnen ministers Bruno Bruins en Arie Slob om half zes voor de camera’s. De horeca krijgt een half uur de tijd om de deuren te sluiten. Die korte termijn zorgt voor ergernis in het Brabantse. Datzelfde geldt voor het sluiten van coffeeshops, waarover achter Brabantse schermen niet gesproken is. De plotselinge aankondiging zorgt voor hamsterpraktijken en filmpjes van rijen mensen voor coffeeshops die deze avond de hele wereld over gaan.

