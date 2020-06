Tilburg probeerde te voorkomen dat minister Bruins eerste coronabesmetting live op tv bekendmaakte

Burgemeester Weterings tijdens de persconferentie een dag nadat de eerste patiënt bekend is gemaakt.

De burgemeester van Tilburg heeft geprobeerd te voorkomen dat de eerste coronabesmetting in Nederland nog diezelfde avond live op televisie bekend werd gemaakt. Theo Weterings wilde tijd om de crisisorganisatie op te starten en zich voor te bereiden op een mediastorm, maar ‘Den Haag’ ging niet in op dat verzoek. En dus hoorde Nederland op donderdag 27 februari tijdens een live NOS-uitzending dat de eerste coronapatiënt in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg lag.

De telefoon van Theo Weterings rinkelt die avond rond half negen. Het is Bart Berden, de bestuursvoorzitter van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Zijn boodschap: we hebben een man die besmet is met corona. Het is de eerste patiënt in Nederland bij wie het virus is vastgesteld.

Weterings is net van plan zich voor de televisie te nestelen. In een speciale uitzending over het coronavirus op NPO 1 vertellen deskundigen en toenmalig zorgminister Bruno Bruins over de actuele stand van zaken. De infectieziekte waart tot dan toe vooral rond in China, Zuid-Korea en Italië. In Nederland zijn nog geen besmettingen gemeld.

"Verdomd, we hebben er een te pakken"

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis houden ze dan al een dag serieus rekening met de eerste coronapatiënt. Een man uit Loon op Zand ligt sinds woensdag in isolatie. Een eerste test wijst uit dat de man besmet is. De regel is dan nog dat er een controletest nodig is.

“Op donderdagavond kwam de definitieve uitslag”, vertelt bestuursvoorzitter Berden. “Ik hoorde het van onze microbioloog. Hij zei: ‘Verdomd, we hebben er een te pakken’. Dat was ongeveer een uur voordat het op tv bekend zou worden.”

Arts-microbioloog Jean-Luc Murk in het laboratorium van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Via het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hoort burgemeester Weterings dat het nieuws tijdens de live-uitzending naar buiten komt. “Daar was ik op dat moment niet zo blij mee.” Weterings vraagt tijd en ruimte om de crisisorganisatie op te kunnen starten en zich voor te bereiden op de mediastorm die wordt verwacht. Die tijd krijgt hij niet.

Weterings: “Ik hoorde al snel: ‘We hebben het meegewogen. Maar het kan niet zo zijn dat het bij wijze van spreken om elf uur ‘s avonds of de volgende ochtend om acht uur bekend wordt. En dat de minister later de vraag krijgt: wanneer wist u het? Ja, toen ik in dat live-programma zat.’ Daar had ik ook wel weer begrip voor.”

"Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland"

En dus ziet Theo Weterings, net als 1,8 miljoen andere Nederlanders, dat Bruins een briefje onder zijn neus geduwd krijgt: “Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man die in isolatie verblijft in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.”

In deze video is het moment van bekendmaking door minister Bruins te zien:

Vanaf dat moment staat in Tilburg de telefoon roodgloeiend. De volgende dag bezoeken tientallen journalisten en cameraploegen een persconferentie van Weterings. Niemand die dan weet hoe hard het virus in de weken erna om zich heen zal grijpen.

