Meer omzet voor Beter Bed 'ondanks en dankzij' corona

Beddenfabrikant Beter Bed uit Uden heeft in 2020 flink beter gepresteerd dan een jaar eerder "ondanks en dankzij" de impact van de coronacrisis. De beddenfabrikant merkte dat consumenten meer geld besteedden in en om het huis en profiteerde daarvan.

Volgens topman John Kruijssen is dat onder meer te danken aan tijdige investeringen in online en het opvoeren van het advertentiebudget aan het begin van de coronacrisis.

50 klanten Winkels mogen momenteel maximaal twee klanten per verdieping op afspraak ontvangen, mits die 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Vanaf volgende week wordt daarbij ook naar het vloeroppervlak gekeken. Per 25 vierkante meter mag een klant worden ontvangen, tot een maximum van vijftig klanten. De filialen van Beter Bed zijn gemiddeld tussen de 1000 en 1200 vierkante meter groot.

De verruiming "is voor ons uitstekend want we hebben veel vierkante meters per winkel en kunnen straks dus meer klanten ontvangen", aldus Kruijssen. Klanten kunnen tot een uur de tijd krijgen om een keuze te maken.