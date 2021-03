Twee daklozen opgepakt voor dood van bed-and-breakfast-eigenaar in Boxtel

De politie heeft twee verdachten opgepakt voor de overval op bed and breakfast In Den Boogert in Boxtel, waarbij de 73-jarige eigenaar om het leven kwam. De verdachten zijn twee dakloze mannen van 36 en 39 uit Litouwen.

De aanhoudingen zijn het resultaat van een groot onderzoek naar de dood van de man, afgelopen januari. De verdachten zijn twee daklozen. Ze werden opgepakt in huizen in Voorburg en Dordrecht in Zuid-Holland. In het huis in Voorburg en in een woning Hardinxveld-Giessendam werd uitvoerig onderzoek gedaan naar sporen en bewijsmateriaal. Het onderzoek leidde de politie ook naar een perceel In de Duitse deelstaat Nedersaksen.