Twee mannen opgepakt voor dood van bed-and-breakfast-eigenaar in Boxtel

De eigenaar van de bed and breakfast werd thuis overvallen. (foto: SQ Vision). vergroot

De politie heeft twee mannen opgepakt voor de overval op bed and breakfast In Den Boogert in Boxtel, waarbij de 73-jarige eigenaar om het leven kwam. De verdachten zijn twee mannen van 36 en 39 uit Litouwen.

De aanhoudingen zijn het resultaat van een groot onderzoek naar de dood van de man, afgelopen januari. De verdachten zijn twee mannen uit Litouwen, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden opgepakt in huizen in Voorburg en Dordrecht in Zuid-Holland.

In het huis in Voorburg en in een woning in Hardinxveld-Giessendam werd uitvoerig onderzoek gedaan naar sporen en bewijsmateriaal. Het onderzoek leidde de politie ook naar een perceel In de Duitse deelstaat Nedersaksen.

Ondanks de aanhoudingen gaat het onderzoek onverminderd verder om erachter te komen wat er precies gebeurd is, laat de politie weten. Begin volgende week moeten de twee verdachten voor de rechter-commissaris verschijnen.

