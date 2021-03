Burgemeester Den Bosch wil dat schrootbedrijf AVI vertrekt na enorme brand

Bij recyclebedrijf AVI aan de Rietveldenweg in Den Bosch woedde dinsdag de hele dag een enorme brand. vergroot

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch wil dat schrootbedrijf AVI vertrekt uit zijn stad na de verwoestende brand van dinsdag. Hij wil dat de provincie, die over de huisvesting van het schrootbedrijf gaat, onderzoekt of de vergunning kan worden ingetrokken. Dat schrijft hij in een brief aan de provincie.

Bij recyclebedrijf AVI aan de Rietveldenkade in Den Bosch woedde dinsdag de hele dag een enorme brand die de hele omgeving in een dikke mist van rook zette. In het bedrijf verwerken ze onder meer autoschroot, maar ook fietsen en koelkasten. Het was niet het eerste incident bij AVI, eerder waren er al meerdere broeibranden in het afval van autowrakken. Het bedrijf kreeg in april vorig jaar een dwangsom opgelegd, omdat er teveel afval was opgeslagen.

AVI verwerkt auto's en schroot van bijvoorbeeld fietsen en koelkasten. De brand brak dinsdag rond half vijf ‘s ochtends uit. Tientallen brandweerlieden waren in touw met de bestrijding van het vuur. Ze kregen daarbij hulp van twee blushelikopters van Defensie.

Eerder liet een meerderheid van de Bossche gemeenteraad al weten dat ze het bedrijf weg wil hebben van de huidige locatie aan de Rietveldenkade. Ook fracties in de Provinciale Staten zetten vraagtekens bij de oorzaak en gevolgen van de grote brand die deze week woedde bij schrootbedrijf AVI in Den Bosch. Zowel de PvdA als GroenLinks willen van het provinciebestuur weten welke partijen blaam treffen en wat de nasleep van de brand is, onder meer voor de omgeving.

