Zo komt het dat de brand bij AVI in Den Bosch zo moeilijk te bestrijden was

De grote brand bij schrootverwerker AVI in Den Bosch was dinsdag moeilijk te bestrijden. Hoe kwam dat? Tom Siebers van de Veiligheidsregio Brabant-Noord legt uit.

Wat maakte de bestrijding zo complex?

“Het ging om een grote berg schroot die bestond uit allerlei oude bestanddelen van auto’s die zijn versplinterd in de shredder. In die berg ontstond brand. De kern van de brand maakte het lastig. Daar konden we niet bij komen. Het vuur was ook te hevig om dichtbij te komen. De eerste prioriteit was om te zorgen dat de brand niet erger werd. Dus ga je blussen. Maar het water dat we tegen die afvalberg spoten, sijpelde naar beneden.”

Dan moet er een plan worden bedacht om het vuur aan te pakken.

“Er worden verschillende scenario’s uitgedacht en dan kies je welke tactiek het beste bij de situatie past. Uiteindelijk zijn we ondersteund door twee helikopters van defensie. Die helikopters konden blussen op plekken waar wij zelf niet bij konden. Daardoor werd de brand minder intens. De temperatuur ging naar beneden. Op dat moment konden we met kranen de afvalberg uit elkaar halen. Ieder stukje afval dat uit de berg werd gehaald, is geblust en de berg is elders weer opgebouwd.”

Voor de inzet van zo’n kraan wordt een bedrijf ingezet. Hoe werkt dat precies?

“Wij hebben zelf geen kraan die dit werk kan doen. Dus dan kom je bij loonwerkers uit. Zo’n bedrijf moet worden gebeld en dan naar de plek van de brand komen. Dat kost tijd. Wij konden hiervoor kiezen omdat er geen slachtoffers waren en de rook nam op een bepaald moment ook wat meer af. Dat is ook essentieel voor de inzet van een kraan, want de machinist moet wel zijn werk kunnen doen zonder dat hij in de rook zit.”

Naast de kraan kregen jullie dus ook hulp van defensie. Hoe kwam die hulp tot stand?

“Normaal gesproken moeten we dat via het landelijke orgaan aanvragen. Dan wordt getoetst of dat verzoek haalbaar is. Gisteren hadden we gelukkig korte lijntjes. De inzet van legerhelikopters gebeurt normaal gesproken alleen bij natuurbranden, zoals bij de brand in de Peel vorig jaar. Naar mijn weten was dit de eerste keer dat de helikopters in ons gebied hielpen in een stedelijke omgeving.”

Er waren ongeveer 100 mensen bezig met de bestrijding van de brand. Wat kun je zeggen over de rolverdeling?

“Eerst ging er een tankautospuit opaf. Er werd snel opgeschaald naar middelbrand. Dus er kwam een tweede tankautospuit bij. Dan heb je het al snel over vijftien mensen. Daarna is opgeschaald naar zeer grote brand. Dan praat je over vier tankautospuiten, een officier van dienst, een waterwagen. Die zorgden ervoor dat de eerste tik werd uitgedeeld."

"We hebben snel om een blusboot verzocht, vooral voor de aanlevering van water. Die is vanuit Tiel gekomen. Aansluitend kwam er ondersteunend materiaal (een commandopost, een verzorgingscontainer). Daarna kwam een tweede blusboot uit Dordrecht en natuurlijk de helikopters.”

Wisten jullie vooraf met welke situatie jullie te maken kregen?

“Daar hadden we vooraf wel een beeld bij. We wisten wat we konden aantreffen vanwege de vergunningen die zo’n bedrijf heeft. De praktijk wijkt daar soms wel eens vanaf. Maar in dit geval waren er geen verrassingen."

Beelden van de brand bij AVI in Den Bosch:

