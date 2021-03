Brandweer had in 2019 handen vol aan bedrijf dat dinsdag in vlammen opging

Brand Den Bosch (Foto: Bart Meesters/ SQ Vision) vergroot

De brandweer had eerder al zijn handen vol aan recyclebedrijf A.V.I. in Den Bosch, waar dinsdagochtend een enorme brand uitbrak. Talloze keren rukten de vuurbestrijders uit voor brandjes, die volgens de gemeente twee jaar geleden steeds ontstonden doordat er te veel schrootafval lag opgeslagen. De provincie dreigde zelfs een boete op te leggen.

Joris van Duin Geschreven door

In 2019 braken er volgens de gemeente Den Bosch diverse brandjes uit in de afvalopslag van autoschroot, dat het bedrijf verwerkt. Dit waren zogenaamde broeibranden, die ontstaan bij hoge temperaturen. Nadat de brandweer vaker uitrukte, is de omgevingsdienst van de provincie langs geweest om te kijken of het bedrijf zich aan de regels hield. Bij twee controles ontdekte die dat er meer afval lag opgeslagen dan is toegestaan. De provincie kon dinsdag niet melden hoe groot de overtredingen waren.

Integriteitsonderzoek

Na de controle in 2019 kreeg het bedrijf volgens een provinciewoordvoerder nog een waarschuwing. Nadat bij een tweede check weer meer schroot dan toegestaan werd geconstateerd, is een voorwaardelijke dwangsom opgelegd. In die periode liet de overheid ook een integriteitsonderzoek naar de twee eigenaars doen. Dit om te voorkomen dat een afgegeven vergunning, wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Over de uitkomsten van dat Bibob-onderzoek mag de provinciewoordvoerder niets zeggen. Maar het feit dat de in 2019 verlengde omgevingsvergunning niet is ingetrokken, geeft aan dat de eigenaars die integriteitstest hebben doorstaan.

Uiteindelijk hoefde het bedrijf ook de dwangsom niet te betalen. Bij nieuwe controles zijn geen overtredingen meer ontdekt. Daarna zijn er ook geen broeibranden meer uitgebroken, stelt de gemeente Den Bosch. Ook tijdens de laatste controle op 5 februari van dit jaar voldeed het bedrijf aan de regels.

Koelkasten en fietsen

Tot dinsdagochtend half vijf leek alles goed te gaan. Toen ontstond echter wederom een broeibrand. Deze keer in het deel waar het bedrijf 'welvaartsschroot' verwerkt. Dit zijn onder meer koelkasten en fietsen, legde burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch tijdens een raadsvergadering uit. De brandweer kon niet voorkomen dat het vuur zich binnen een mum van tijd verspreidde en de hele dinsdag woedde. Ondanks de inzet van twee Defensie-helikopters, blusboten en meer dan honderd mensen, duurt het waarschijnlijk tot woensdagavond voor de brand helemaal uit is.

Intussen rijzen veel vragen: Hoe is de brand ontstaan? Is het uitslaande vuur een gevolg van eventuele overtredingen? Wie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade? Diepgravend onderzoek moet antwoorden opleveren. De gemeente Den Bosch hoopt nog voor het weekend iets meer informatie te kunnen geven.

Brand Den Bosch vanuit de lucht (Foto: Bart Meesters/ SQ Vision) vergroot

Brand Den Bosch (Foto: Bart Meesters/SQ Vision) vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.