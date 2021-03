Blussen van enorme brand in Den Bosch duurt zeker tot woensdagavond

Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Legerhelikopters helpen bij blussen in Den Bosch

Het blussen van de brand bij recyclebedrijf A.V.I. in Den Bosch duurt waarschijnlijk nog tot woensdagavond. Dat zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Brabant-Noord. De twee legerhelikopters die dinsdag hielpen het vuur te doven, zijn inmiddels afgelost door 'reguliere' brandweerlieden.

De inzet van de Chinook en een Cougar was nodig, omdat zij precies boven de brandhaard ladingen water van 2.500 en 10.000 liter konden droppen. Met brandweerwagens was de brand lastig te bereiken. Niet alleen is het terrein groot. Ook wordt het grotendeels omringd door de rivier De Dieze.

Expertise uit Amsterdam en Rotterdam

Het blussen van de brand is complex en duurt dus nog een poos, zegt de voorlichter. Korpsen uit Rotterdam en Amsterdam adviseerden hoe de brand het beste bestreden kan worden. Daar hebben ze ervaring met dergelijke branden. "Het schroot wordt uit elkaar gehaald, afpellen heet dat, en afgeblust. Het grootste probleem is nu hoe we het brandende of smeulende afval en schroot gaan afvoeren zonder dat er daardoor opnieuw brandjes ontstaan", legt een woordvoerder van de veiligheidsregio uit.

De gemeente Den Bosch adviseert inwoners deuren en ramen nog steeds gesloten te houden. Bewoners van de Maaspoort, Engelen en Empel moeten nog rekening houden met overlast. "Zet de ventilatie uit, als u last hebt van de rook", schrijft burgemeester Jack Mikkers op de site van de gemeente.

Bluswater opgevangen

Het waterschap Aa en Maas is bang dat vervuild bluswater in de rivier De Dieze terechtkomt. Daarom zijn maatregelen genomen. Het RIVM onderzoekt de stoffen in de rook en in de neergekomen roetdeeltjes. Bovendien stelt een woordvoerder van de veiligheidsregio dat het vele bluswater wordt opgevangen in speciaal daarvoor aangelegde bakens. Dit water wordt gereinigd en hergebruikt als bluswater.

De brand brak dinsdagochtend rond half vijf uit in het opslaggedeelte waar fietsen en koelkasten staan, zo vertelde burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch dinsdagmiddag aan het begin van de raadsvergadering. Hoe de brand precies is ontstaan, wordt onderzocht. Al gauw waren dikke rookpluimen in de wijde omgeving te zien. Ook was op veel plekken de geur van brandend rubber te ruiken. Er zijn zo'n honderd mensen betrokken bij het bestrijden van de brand.

Vaker branden

A.V.I. is een schrootverwerkingsbedrijf en staat voor Auto Verschrotings Industrie. Het verwerkt autowrakken tot schroot, maar ook 'welvaartsschroot'. Dit zijn bijvoorbeeld fietsen en koelkasten. In het verleden is er vaker brand uitgebroken. Dit waren zogenaamde broeibranden in de opslag van het autoschrootgedeelte. Dit kwam doordat er meer afval lag opgeslagen dan volgens de vergunning was toegestaan, schrijft de gemeente.

