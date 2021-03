Coronanieuws: 954 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

Foto: Omroep Brabant. vergroot

Ook zaterdag houden we je via een liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen waren zaterdagochtend 280 coronapatiënten opgenomen, zo maakte het ROAZ zaterdagochtend rond elf uur bekend.

De voorbije 24 uur werden veertig nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen, vijftien overleden het voorbije etmaal.

Reisorganisatie Corendon is volgens de NOS zonder een voucherfonds niet in staat te zijn om coronavouchers tijdig uit te betalen.

15.20 - 954 nieuwe besmettingen in Brabant

Tussen vrijdag- en zaterdagochtend heeft het RIVM 954 nieuwe besmettingen geteld in Brabant. Bijna net zo veel als een dag eerder, want toen waren het er 974. Landelijk gezien zijn er 6446 nieuwe coronagevallen, bijna 400 meer dan vrijdag.

14.49 - Aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen iets omlaag

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zaterdag gedaald naar 1875. Dat zijn er 35 minder dan vrijdag, toen er 1910 mensen met Covid-19 in de hospitalen werden geteld. Op de intensive care liggen nu 554 mensen met het coronavirus, 22 minder dan een dag eerder, en op de andere afdelingen 1321, 13 minder dan vrijdag.

14.47 - België ziet geen redenen om vaccinatie AstraZeneca te stoppen

De Belgische taskforce vaccinatie ziet geen enkele reden om te stoppen met het inenten met het vaccin van AstraZeneca na een tijdelijke opschorting in enkele andere Europese landen. Noorwegen, Denemarken en IJsland besloten daartoe na meldingen van trombose.

14.41 - Twee Nederlandse atleten uit EK-ploeg besmet met coronavirus

Twee Nederlandse atleten uit de ploeg die vorige week zo succesvol was op de EK indoor in Polen zijn positief getest op het coronavius. De twee kregen deze week na terugkeer in Nederland te maken met lichte klachten. "De ene keelpijn, de andere werd grieperig", zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie. "Dat was aanleiding om hen versneld te laten testen." Roskam kan niet zeggen om wie het gaat.

14.06 - Studenten protesteren coronavrij tegen leenstelsel

Op het Museumplein in Amsterdam zijn tussen de 150 en 200 studenten coronaproof bijeengekomen om te demonstreren tegen het leenstelsel, de gevolgen daarvan en vóór terugkeer van de schuldenvrije basisbeurs. Ze houden afstand van elkaar door in een soort 'hoepeltjes' te staan.

13.55 - Vijf EU-landen willen overleg over 'scheve' verdeling vaccins

Niet alleen Oostenrijk, maar ook Tsjechië, Slovenië, Letland en Bulgarije morren dat de coronavaccins niet eerlijk tussen de landen van de Europese Unie worden verdeeld. De regeringsleiders van de EU moeten zich zo snel mogelijk over de "grote ongelijkheid" buigen, vinden ze.

De leiders van de vijf lidstaten hebben de voorzitter van de raad van regeringsleiders. Als de oneerlijke verdeling van vaccins zo doorgaat, ontstaan er tegen de zomer volgens de vijf lidstaten grote verschillen tussen de EU-landen. "Sommige landen zouden al kudde-immuniteit kunnen bereiken, terwijl andere op grote achterstand liggen", schrijven ze.

12.29 - Minister kritisch over 'egoïsme' Maarten van Rossem

Minister Hugo de Jonge is niet te spreken over de actie van Maarten van Rossem om zonder oproep alvast een coronavaccinatie voor zichzelf te regelen. Op Twitter schrijft de CDA-minister dat iedereen op zijn beurt moet wachten. "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken... egoïsme is wel het laatste wat we nu kunnen gebruiken", aldus De Jonge. "Dé manier waarop we met elkaar deze crisis te boven komen is sámen. Gelukkig dat de meeste mensen deugen."

11.16 - Zorgen om uitblijven vaccinatie medewerkers radiotherapie

De Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie klaagt dat haar leden nog niet worden gevaccineerd tegen het coronavirus. "Deze mensen ken je als je bijvoorbeeld je pols een keer hebt gebroken, een oncologiebehandeling hebt moeten ondergaan of van controles bij een longziekte. Zij zijn nu de onzichtbare motor bij het stellen van de diagnose corona via een röntgenfoto of CT-scan en staan al sinds het begin van de crisis in de frontlinie", benadrukt de vereniging.

11.05- ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen waren zaterdagochtend 280 coronapatiënten opgenomen, tien minder dan vrijdag. Dit maakte het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zaterdagochtend rond elf uur bekend. Het afgelopen etmaal werden veertig nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Daar staat tegenover dat 36 coronapatiënten het ziekenhuis konden verlaten. Vier coronapatiënten werden overgeplaatst en vijftien coronapatiënten overleden de voorbije 24 uur in de Brabantse ziekenhuizen. Dit zijn er acht meer dan vrijdag.

10.31 - FNV stuurt noodkreet aan kabinet om toekomst openbaar vervoer

FNV roept staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en minister Wopke Hoekstra van Financiën op om snel met een actieplan te komen voor het openbaar vervoer. De vakbond maakt zich grote zorgen over de toekomst ervan. "Als we niet uitkijken komt het openbaar vervoer gehavend uit de coronacrisis. Dat is slecht voor de mobiliteit, het klimaat en niet in de laatste plaats voor de werkgelegenheid", zegt Minke Jansma, sectorhoofd FNV Vervoer.

09.48 - 'Gebruik kortere teststaafjes voor kinderen ook bij de GGD'en'

Ook de GGD'en zouden allemaal kortere teststaafjes moeten gebruiken om kinderen tot en met de basisschoolleeftijd zo zachtzinnig mogelijk te controleren op het coronavirus. In de ziekenhuizen is het kortere staafje al volop in gebruik. Dat zegt Karoly Illy, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in reactie op een artikel in het AD.

09.30 - Uitgebrachte stemmen naar grote locaties voor coronaproof tellen

Een aantal gemeenten gaat dit jaar de stemmen tellen op een grote locatie, omdat daarbij op niet alle stembureaus genoeg afstand gehouden kan worden als woensdag na negen uur de stembussen zijn gesloten. Vanwege het coronavirus moet er om veilig te kunnen tellen minimaal zestig vierkante meter beschikbaar zijn, zo meldt onder meer de gemeente Den Haag.

08.24 - Maarten van Rossem regelt gewoon eigen coronaprik

Historicus, schrijver en tv-persoonlijkheid Maarten van Rossem (77) heeft zonder oproep al zijn eigen coronavaccinatie geregeld, vertelt hij in een podcast. Binnenkort krijgen zijn vrouw en hij de eerste prik en eind april de tweede. Een paar telefoontjes op eigen initiatief waren voldoende, vertelt hij. Hij is gewoon gaan bellen met het afsprakennummer van de GGD, naar aanleiding van een tip van een kennis.

06.44 - Viroloog: 'Het virus gaat de wedstrijd winnen'

Een derde coronagolf is niet meer af te wenden. Die vrees spreekt viroloog Bert Niesters van het Universitair Medisch Centrum Groningen uit in het Nederlands Dagblad. Als we eind volgende week niet lagere cijfers hebben dan nu, hebben we volgens hem 'een groot probleem'. Volgens hem is er sprake van een wedstrijd: het vaccin tegen het virus. En het virus gaat die wedstrijd volgens hem winnen. Met name door de zeer besmettelijke Britse variant.

06.22 - Corendon kan vouchers niet betalen zonder voucherfonds

Reisorganisatie Corendon heeft toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten weten zonder een voucherfonds niet in staat te zijn om coronavouchers tijdig uit te betalen, meldt de NOS. De toezichthouder benadrukt dat het uitbetalen verplicht is. Sinds 16 maart 2020 zetten reisorganisaties geannuleerde reizen van consumenten om in vouchers. Zo'n tegoedbon geeft de reiziger recht op een nieuwe reis of, na verloop van tijd, geldteruggave.

Toestellen van Corendon geparkeerd bij een luchthaven (foto: ANP 2020 /Nico Garstman vergroot

03.30 - Wereldwijd staan theaters stil bij een jaar vrijwel zonder publiek

Tientallen theaters verspreid over Nederland staan zaterdag stil bij het feit dat ze al een jaar lang geen of heel weinig publiek hebben kunnen ontvangen vanwege het coronavirus. Deze zalen brengen allemaal via een livestream een uitvoering van het stuk 'Wit Konijn Rood Konijn' van Nassim Soleimanpour. Het gezamenlijke evenement moet een 'internationale viering' zijn van 'inspiratie en verbeeldingskracht' en bewijzen dat 'creativiteit altijd tegenslag kan weerstaan'.

02.16 - Coronacrisis speelt voor vijfde van kiezers rol in politieke voorkeur

Een op de vijf kiezers laat zich door de coronacrisis beïnvloeden in zijn stemvoorkeur. Daarvan profiteert premier Mark Rutte, maar ook de partijen die zich afzetten tegen het coronabeleid, schrijft Trouw op basis van onderzoek van bureau Kieskompas onder ruim 15.000 mensen. Bijna twaalf procent is gaan twijfelen over zijn partijvoorkeur en ruim acht procent zegt door corona straks op een andere partij te stemmen dan bij de verkiezingen in 2017.

Premier Mark Rutte tijdens een van de vele persconferenties over de coronacrisis (foto: ANP 2021/Robin Utrecht). vergroot

00.58 - Kleine ondernemers vrezen belastingverhogingen na verkiezingen

Kleine ondernemers vrezen voor belastingverhogingen na de verkiezingen. Alle verkiezingsprogramma's kondigen lastenverzwaringen aan. Dit maakt herstel na de coronacrisis onmogelijk, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland, in De Telegraaf. "De gemiddelde lastenverzwaringen die we nu in de plannen zien staan, zijn drie keer zo hoog als wat de partijen bij de vorige verkiezingen van plan waren. Terwijl we nu in een crisis zitten."

