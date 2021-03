Coronanieuws: 'Corendon kan vouchers niet betalen zonder voucherfonds'

Toestellen van Corendon geparkeerd bij een luchthaven (foto: ANP 2020 /Nico Garstman vergroot

Ook zaterdag houden we je via een liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Reisorganisatie Corendon is volgens de NOS zonder een voucherfonds niet in staat te zijn om coronavouchers tijdig uit te betalen.

"Een op de vijf kiezers laat zich door de coronacrisis beïnvloeden in zijn stemvoorkeur."

Theaters verspreid over Nederland staan zaterdag stil bij het feit dat ze al een jaar lang amper publiek kunnen ontvangen vanwege het coronavirus.

08.24 - Maarten van Rossem regelt gewoon eigen coronaprik

Historicus, schrijver en tv-persoonlijkheid Maarten van Rossem (77) heeft zonder oproep al zijn eigen coronavaccinatie geregeld, vertelt hij in een podcast. Binnenkort krijgen zijn vrouw en hij de eerste prik en eind april de tweede. Een paar telefoontjes op eigen initiatief waren voldoende, vertelt hij. Hij is gewoon gaan bellen met het afsprakennummer van de GGD, naar aanleiding van een tip van een kennis.

06.44 - Viroloog: 'Het virus gaat de wedstrijd winnen'

Een derde coronagolf is niet meer af te wenden. Die vrees spreekt viroloog Bert Niesters van het Universitair Medisch Centrum Groningen uit in het Nederlands Dagblad. Als we eind volgende week niet lagere cijfers hebben dan nu, hebben we volgens hem 'een groot probleem'. Volgens hem is er sprake van een wedstrijd: het vaccin tegen het virus. En het virus gaat die wedstrijd volgens hem winnen. Met name door de zeer besmettelijke Britse variant.

06.22 - Corendon kan vouchers niet betalen zonder voucherfonds

Reisorganisatie Corendon heeft toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten weten zonder een voucherfonds niet in staat te zijn om coronavouchers tijdig uit te betalen, meldt de NOS. De toezichthouder benadrukt dat het uitbetalen verplicht is. Sinds 16 maart 2020 zetten reisorganisaties geannuleerde reizen van consumenten om in vouchers. Zo'n tegoedbon geeft de reiziger recht op een nieuwe reis of, na verloop van tijd, geldteruggave.

03.30 - Wereldwijd staan theaters stil bij een jaar vrijwel zonder publiek

Tientallen theaters verspreid over Nederland staan zaterdag stil bij het feit dat ze al een jaar lang geen of heel weinig publiek hebben kunnen ontvangen vanwege het coronavirus. Deze zalen brengen allemaal via een livestream een uitvoering van het stuk 'Wit Konijn Rood Konijn' van Nassim Soleimanpour. Het gezamenlijke evenement moet een 'internationale viering' zijn van 'inspiratie en verbeeldingskracht' en bewijzen dat 'creativiteit altijd tegenslag kan weerstaan'.

02.16 - Coronacrisis speelt voor vijfde van kiezers rol in politieke voorkeur

Een op de vijf kiezers laat zich door de coronacrisis beïnvloeden in zijn stemvoorkeur. Daarvan profiteert premier Mark Rutte, maar ook de partijen die zich afzetten tegen het coronabeleid, schrijft Trouw op basis van onderzoek van bureau Kieskompas onder ruim 15.000 mensen. Bijna twaalf procent is gaan twijfelen over zijn partijvoorkeur en ruim acht procent zegt door corona straks op een andere partij te stemmen dan bij de verkiezingen in 2017.

Premier Mark Rutte tijdens een van de vele persconferenties over de coronacrisis (foto: ANP 2021/Robin Utrecht). vergroot

00.58 - Kleine ondernemers vrezen belastingverhogingen na verkiezingen

Kleine ondernemers vrezen voor belastingverhogingen na de verkiezingen. Alle verkiezingsprogramma's kondigen lastenverzwaringen aan. Dit maakt herstel na de coronacrisis onmogelijk, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland, in De Telegraaf. "De gemiddelde lastenverzwaringen die we nu in de plannen zien staan, zijn drie keer zo hoog als wat de partijen bij de vorige verkiezingen van plan waren. Terwijl we nu in een crisis zitten."

