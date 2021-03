Harde wind houdt huis op markt in Helmond: ‘Het is een drama’

De harde wind heeft zaterdagmorgen flink huisgehouden op de markt in Helmond. Er zijn een paar kramen kapotgewaaid.

Een marktkoopman van Pijnenburg Groente en Fruit zag zijn buren bijna wegwaaien. “Het is een drama”, zegt hij. Ondanks het stormachtige weer is hij niet van plan te vertrekken. “Wij staan hier gewoon tot drie uur vanmiddag.” Een paar tentenframes zijn door de wind verwrongen. Bij Pitar Fruit Company vlogen de kratjes in het rond.