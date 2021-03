Drama voor marktkooplui: tenten helemaal aan gort door harde wind

Marktkoopman Pardeep Pitai is één van de gedupeerden (foto: Ista van Galen). De marktkooplui moeten het zonder dak boven hun hoofd doen (foto: Monique Wijnen). Volgende Vorige vergroot 1/2 Marktkoopman Pardeep Pitai is één van de gedupeerden (foto: Ista van Galen).

Het stormachtige weer van zaterdagmorgen is een bittere pil voor de marktkooplui in Helmond. Een paar splinternieuwe tenten, die volgens de marktkramers zo’n tweeduizend euro per stuk kosten, zijn helemaal kapot.

Bij marktkoopman Pijnenburg werden zo’n negen tenten door de wind opgetild en weer neergesmeten. Het gevolg: drie tenten zijn helemaal kapot, de rest is beschadigd. Pijnenburg, die met een kraam met groente en fruit op de markt staat, baalt enorm. “Dit is m’n handel, dus we blijven wel staan vandaag. Ik ben al blij dat er wat klanten komen. Het is klote, maar je doet niks aan het weer. Gelukkig is er niemand gewond geraakt.”

Pijnenburg groente en fruit zag een deel van de tenten de lucht in gaan (foto: Ista van Galen). vergroot

‘Alles stevig vastgezet’

Ook de buurman van Pijnenburg kwam er niet zonder kleerscheuren vanaf. “Alles waaide omver”, zegt marktkoopman Pardeep Pitai van Pitai’s Fruit Company. “We hadden ons voorbereid en alles extra stevig vastgezet. Ook wij blijven staan vandaag. We worden liever nat dan dat we niks verkopen. En gelukkig komen er nog klanten.” De marktkoopman heeft de vrachtwagen waarmee hij zijn spul vervoert achter de kraam gezet als windscherm.

De marktkooplui en ook klanten hielpen mee om zo veel mogelijk tenten aan de grond te houden. “Normaal ben je concurrenten, maar als zoiets gebeurt natuurlijk niet. Dan helpt iedereen elkaar.”

Een vrachtwagen doet dienst als windscherm (foto: Ista van Galen). vergroot

Beelden van de schade:

