Stemmen in een touringcar of bij Dora thuis: vier opvallende stemlokalen

Bij het hokje (links) geef je je papieren, achterin stem je (foto: Sabah Tours). vergroot

Stemmen in een buurthuis of sporthal? Het kan een stuk spannender en origineler. Vier opvallende Brabantse stembureaus tijdens de Tweede Kamerverkiezingen komende week:

Dora's huis

"Ik ben waarschijnlijke de enige in Etten-Leur die thuis kan stemmen", lacht 67-jarige Dora Schouwenaars. "Medewerkers van het stembureau worden heel erg verwend. Ik zorg dat ze niets tekort komen! Misschien maak ik zelfs een kom soep of een tosti!"

Ze woont in een omgebouwde koeienstal met cursusruimte aan de Keen aan de Kwadestraat. Haar cursusruimte wordt komende woensdag weer even stembureau. Ze heeft al zeker acht verkiezingen in huis meegemaakt. "Natuurlijk stem ik altijd thuis!", lacht ze. "Het is heel leuk om te doen en het wordt heel erg gewaardeerd. Hier stem je lekker tussen de theepotten en oud servies."

De cursusruimte naast het huis van Dora (foto: Dora Schouwenaars). vergroot

Touringcar

In Tilburg namen het ze het woord ‘stembus’ wel heel letterlijk. Daar rijden komende woensdag namelijk twee touringcars met ingebouwd stemlokaal rond. Zestig stoelen per bus moeten worden verwijderd, maar dan heb je ook wat.

“Een bus is de ideale oplossing. Veel scholen en buurthuizen zaten niet te wachten op de extra toeloop van een stembureau”, verklaart Dave Wijdemans van busverhuurbedrijf Sabeh Tours in Berkel-Enschot. “Met deze bussen breng je toch makkelijk een stembureau naar die plaatsen. En je bent ook nog eens heel mobiel.”

Vrijdag is de eerste bus omgebouwd en maandag is de tweede aan de beurt. “We hebben met plastic een beschermd hok gemaakt voor degene die de papieren controleert. Steeds mag maar één stemmer tegelijk in de bus zijn.” De bussen worden alleen op woensdag ingezet en doen deze vijf locaties aan.

De stembus (foto: Sabah Tours). vergroot

Tuincentrum

Normaal stem je tijdens verkiezingen tussen de plantjes bij tuincentrum Intratuin in Halsteren. Door de coronamaatregelen was dat deze keer niet mogelijk. Het alternatief is zeker niet minder origineel. De stembus staat dit jaar in het restaurant van het tuincentrum.

Het restaurant wordt dinsdagochtend omgebouwd tot stemlokaal. "Veel mensen vinden het leuk en prettig om bij ons te stemmen", vertelt Gerrie Veraart van Intratuin Halsteren. Het heeft een aparte in- en uitgang en werd door de coronabeperkingen toch al even niet gebruikt.

Het restaurant van de Intratuin (foto: Intratuin Halsteren). vergroot

Als een popster

"Bij 013 stem je als een ster!", zo schrijft het poppodium in Tilburg. "Nadat je hebt gestemd, loop je backstage waarbij je jezelf een ster in 013 waant. Je krijgt een uniek kijkje achter de schermen en mag zelfs het podium betreden waar je in de spotlight staat voor een speciaal fotomoment."

Het stembureau is vooral bedoeld voor jongeren, maar alle Tilburgers zijn welkom. Op alle drie de dagen kunnen inwoners van de stad hier terecht van 07.30 uur tot 21.00 uur.

013 in Tilburg (foto: Gijs Franken). vergroot

Maatregelen

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 17 maart. Vanwege de coronacrisis zijn er een hoop maatregelen. Sommige stemlokalen gaan bijvoorbeeld op maandag 15 en dinsdag 16 maart al open. Bovendien worden onder andere potloden en stemhokjes extra schoongemaakt.

Je kunt in principe alleen stemmen in je eigen gemeente. Bekijk op de kaart waar jij in de buurt kunt stemmen:

Wachten op privacy instellingen...

Lees alles over de Tweede Kamerverkiezingen op onze themapagina.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.