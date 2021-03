Wit Konijn Rood Konijn door zes Brabantse acteurs: 'Het was een avontuur'

Jetse Batelaan met de verzegelde envelop, een van de drie Brabantse acteurs van Wit Konijn Rood Konijn (foto: Jan Peels) vergroot

Het is bijzonder om je te realiseren dat er op hetzelfde moment over de hele wereld een verzegelde envelop werd opengescheurd. Met een handjevol mensen zat deze verslaggever zaterdagavond in een kleine zaal in de Brabanthallen in Den Bosch, een van de locaties wereldwijd waar dit gebeurde. Niemand wist wat er ging komen.

"Ik heb de envelop opengemaakt en ik heb geen idee wat er gaat gebeuren", is het eerste wat acteur Jetse Batelaan samen met honderden acteurs wereldwijd voorleest.

"Het was een heftig avontuur."

Zaterdag was het precies één jaar geleden dat vrijwel alle theaters in de wereld hun deuren moesten sluiten door corona. In dertig landen, van Argentinië tot Australië, in New York, Minsk of Istanbul, gingen honderden acteurs om acht uur plaatselijke tijd alleen het toneel op om de kracht van het theater te tonen. Ze speelden allemaal op het zelfde moment de solovoorstelling ‘Wit Konijn Rood Konijn’ van de Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour.

Dat gebeurde ook in zes theaters in Brabant: Theo Maassen in Eindhoven, Mandela Wee Wee in Tilburg, Ton Biemans in Oosterhout, Leon van der Zanden in Helmond, Mike Weerts in Veldhoven en Jetse Batelaan in Den Bosch. "Het was een heftig avontuur", reageert Jetse meteen na afloop van de voorstelling. "Er speelde van alles door m'n hoofd toen ik de tekst voorlas. Het is geen lichte kost, er wordt telkens met een ander perspectief naar het verhaal gekeken".

Jetse Batelaar krijgt de verzegelde tekst van theater directeur Alex Kühne (r) vergroot

Dienstplichtweigeraar

Zonder voorbereiding, zonder repetities, zonder regisseur, alleen met een stapel instructies en de gesloten envelop met de tekst stapten de acteurs het toneel op. Wie de solo één keer gespeeld heeft, mag het niet nog een keer spelen. Dat is het idee erachter. Spelers en toeschouwers wordt bovendien met klem gevraagd geen spoilers naar buiten te brengen. Soleimanpour schreef de tekst in 2010. Als dienstplichtweigeraar mocht hij zijn land niet verlaten, maar hij kon wel zijn toneelstukken de wereld insturen. 'Wit Konijn Rood Konijn' groeide uit tot een internationale theaterhit en werd in meer dan 25 talen vertaald.

De voorstellingen in de Brabantse theaters waren, voor de mensen die een kaartje hadden gekocht, via een livestream thuis te volgen. De kijkers konden achteraf ook een donatie doen. Die komt ten goede aan de ondersteuning van jonge theatermakers via de broedplaatsen van PLAN Talentontwikkeling Brabant. Juist die jonge makers hebben het extra moeilijk door de coronamaatregelen.

