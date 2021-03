Coronanieuws: 'Geen bewijs voor hoger risico bloedstolsels AstraZeneca'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze zondag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste nieuwsfeiten over corona in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen bevonden zich zondagochtend 289 coronapatiënten, negen meer dan zaterdag.

De voorbije 24 uur zijn er veertig nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. zeven overleden het voorbije etmaal.

20.10 - Ruim 13 miljoen mensen stemmen coronaproof voor Tweede Kamer

Ongeveer 13,2 miljoen mensen in 352 gemeenten mogen vanaf maandag een stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit zijn de 29e landelijke verkiezingen sinds 1918 (de eerste met algemeen kiesrecht). In verband met corona zijn de stemlokalen dit jaar drie dagen open. Maandag en dinsdag om met name kwetsbaren en mensen uit een risicogroep de mogelijkheid te geven hun stem uit te brengen.

Maandag en dinsdag zijn er ongeveer 1600 plaatsen waar kiezers terechtkunnen, woensdag rond de 9200. De meeste stembureaus zijn geopend tussen 07.30 uur en 21.00 uur. De afgelopen weken mochten ruim 2,4 miljoen kiesgerechtigden van 70 jaar of ouder per post al hun stem uitbrengen.

20.00 - AstraZeneca: geen bewijs hoger risico op bloedstolsels door vaccin

AstraZeneca zegt dat er geen verhoogd risico op bloedstolsels is bij mensen die een prik hebben gehad met het coronavaccin van de farmaceut. Het bedrijf heeft een onderzoek uitgevoerd onder mensen die gevaccineerd zijn met zijn Covid-19-vaccin.

Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogd risico. Het onderzoek had betrekking op meer dan 17 miljoen mensen die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk waren gevaccineerd.

"Een zorgvuldige beoordeling van alle beschikbare veiligheidsgegevens van meer dan 17 miljoen mensen, die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn gevaccineerd met het Covid-19-vaccin van AstraZeneca, heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogd risico op longembolie, diep-veneuze trombose of trombocytopenie, in welke gedefinieerde leeftijdsgroep, geslacht, partij of in welk bepaald land dan ook," aldus de verklaring.

Het coronavaccin van AstraZeneca kan wel een allergische reactie veroorzaken. Dat moet daarom op de bijsluiter komen te staan, aldus de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam eerder deze week.

19.04 - Politie onderzoekt waarschuwingsschot bij demonstratie

De politie doet onderzoek naar een waarschuwingsschot dat tijdens de demonstratie op het Malieveld is afgevuurd. "De toedracht van dit incident wordt onderzocht", meldt de politie op Twitter.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat later op zondag meer bekend wordt gemaakt over de toedracht van het waarschuwingsschot en over het aantal aangehouden personen.

De actie op het Malieveld in Den Haag, georganiseerd door Nederland in Verzet, mocht vanwege de coronamaatregelen met maximaal tweehonderd mensen doorgaan. Maar vele duizenden actievoerders begaven zich naar het Malieveld om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid. Dat leidde tot rellen en charges door de politie. Ook werden er aanhoudingen verricht.

18.00 - 'Komende week opnieuw demonstraties kermisexploitanten'

Kermisexploitanten gaan komende week opnieuw demonstreren voor verbetering van hun financieel benarde situatie, stelt kermisexploitant Frans Stuy. "Alleen deze keer zal het niet bij een vriendelijke actie blijven", zegt hij.

Afgelopen donderdag voerden kermisexploitanten en hun gezinnen in meerdere steden actie tegen de in hun ogen gebrekkige steun vanuit de overheid. Maart is de maand waarin traditioneel de eerste kermissen opengaan, maar voorlopig is er wegens de coronacrisis nog geen enkele vergunning verleend voor het houden van een kermis.

Stuy zegt dat de boosheid bij zijn collega's vooral veroorzaakt wordt doordat staatssecretaris Mona Keizer (Economische Zaken) eerder 10,5 miljoen euro toegezegd zou hebben aan de branche. Uiteindelijk, aldus Stuy, werd alles in een evenementenpot gestopt waar kermisexploitanten geen aanspraak op kunnen maken.

"Het geduld is op", aldus de kermiswoordvoerder. Volgens hem zitten tientallen exploitanten financieel zo aan de grond dat zelfs een doorstart, na corona, hen niet kan redden. Stuy zegt dat de demonstraties worden uitgebreid naar heel Nederland en dat alle exploitanten eraan zullen deelnemen.

16.20 - Arrestaties en rellen bij demonstratie op Haags Malieveld

Aan de randen van het Malieveld in Den Haag, waar zondag werd gedemonstreerd tegen het kabinetsbeleid, zijn rellen uitgebroken. De politie, die werd bekogeld met vuurwerk, heeft verschillende mensen opgepakt. Met charges waarbij politiepaarden werden ingezet, zijn de relschoppers van het Malieveld verwijderd.

15.50 - Politie voert charge uit op Malieveld in Den Haag

De politie voert een charge uit op het Malieveld in Den Haag. Daar zijn nog zeker duizend demonstranten tegen het kabinetsbeleid aanwezig. De burgemeester van Den Haag heeft de demonstratie ontbonden.

15.35 - Politie ontbindt demonstratie op Malieveld

De burgemeester van Den Haag heeft de demonstratie tegen het kabinetsbeleid op het Malieveld in Den Haag ontbonden. Dat meldt de politie. Mensen worden opgeroepen direct weg te gaan. Op het Malieveld staan nog zeker duizend demonstranten. Tientallen leden van de Mobiele Eenheid hebben het Malieveld inmiddels deels omsingeld.

Zondag vindt op het Malieveld een demonstratie plaats van tegenstanders van het kabinetsbeleid, georganiseerd door Nederland in Verzet, weg met dit kabinet. Daar waar er maximaal tweehonderd hadden mogen komen en er een noodbevel was kracht is, liep het aantal actievoerders echter op tot enkele duizenden.

15.25 - 1038 Brabantse besmettingen

Het aantal Brabantse coronabesmettingen blijft een stijgende lijn. Zondag werden er 1038 geteld, tegen 954 op zaterdag. In heel Nederland werden er 6012 nieuwe coronagevallen gemeld bij het RIVM. Dat zijn er 420 minder dan zaterdag toen er, na bijstelling, 6432 gevallen werden geconstateerd.

Het aantal positieve tests was de afgelopen tijd stabiel rond de 4500 per dag, maar is sinds een paar dagen weer hoger. Er is nu een 7-daags gemiddelde van 5328.

Amsterdam telde zondag 265 nieuwe besmettingen, Rotterdam 253, Den Haag 150, Tilburg 98 en Utrecht 80.

15.05 - Meer coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is zondag gestegen naar 1922. Dat zijn er 47 meer dan zaterdag, toen er 1875 mensen met COVID-19 in het hospitaal lagen.

Op de intensive care liggen nog steeds 554 mensen met corona, evenveel als een dag eerder. Op de andere afdelingen verbleven zondag 1368 mensen die door het virus zijn geveld, 47 meer.

14.40 - Geen treinen richting Den Haag om drukte demonstratie Malieveld

Mensen kunnen zondagmiddag niet meer met de trein richting Den Haag reizen. Dat komt omdat het maximale aantal demonstranten op het Malieveld is overschreden, twittert de politie. Met de trein vertrekken vanaf Den Haag is nog wel mogelijk "zodat je naar huis kunt gaan", aldus de politie.

14.20 - Ondanks restricties duizenden actievoerders op Malieveld

Op het Malieveld in Den Haag is het aantal demonstranten tegen het kabinetsbeleid inmiddels behoorlijk opgelopen. Daar waar er maximaal tweehonderd hadden mogen komen, is het aantal actievoerders inmiddels opgelopen tot enkele duizenden.

De demonstranten zijn omsingeld door de politie, maar vooralsnog is het verder rustig. De aanwezigen houden onvoldoende afstand tot elkaar.

13.49 - Demonstranten proberen Malieveld te verlaten, richting centrum

Demonstranten tegen het kabinetsbeleid die zondag naar het Malieveld in Den Haag zijn gekomen, hebben geprobeerd het Malieveld te verlaten en richting het centrum te lopen. Ze zijn teruggedreven door de politie. Ook komt een waterkanon aangereden.

13.45 Rutte over prik Maarten van Rossem: wacht gewoon op je beurt

Mark Rutte heeft in het tv-programma WNL Op Zondag gereageerd op de commotie die is ontstaan na het 'voordringen' van Maarten van Rossem bij het verkrijgen van zijn coronavaccinatie. De premier vindt dat iedereen "op zijn beurt" moet wachten bij het prikken.

"Ik zou het fatsoenlijk vinden als mensen wachten op de uitnodiging", aldus Rutte. "Want wat is nou het punt. Van Rossem zit in de leeftijdscategorie, dus die krijgt zonder twijfel een uitnodiging. Maar als iedereen vervolgens zelf gaat bellen, dan krijg je een enorm gedoe bij die GGD'en en bij de huisartsen. Wacht nou gewoon op je beurt."

Van Rossem, onder meer bekend als jurylid in het NPO 2-programma De Slimste Mens, zei in een podcast dat hij zelf zijn vaccinatie had geregeld voor hem en zijn vrouw door naar de GGD te bellen en een afspraak in te plannen.

13.28 - Brussel streeft naar coronavrij-bewijs voor zomervakantie

Brussel streeft naar invoering van het zogenoemde vaccinatiepaspoort nog voor de zomervakantie, zodat de houder van zo'n bewijs weer kan reizen binnen de Europese Unie. De pas toont aan dat je coronavrij bent: ingeënt tegen het virus, genezen of negatief getest.

Tegen de zomervakantie moet de vaccinatiepas rond zijn. De Europese Commissie wil de plannen woensdag voorleggen.

13.15 - Haagse politie roept op: kom niet meer naar Malieveld

Het maximale aantal toegestane deelnemers aan de demonstratie op het Malieveld in Den Haag is bereikt. De politie roept daarom mensen die nog onderweg zijn op om niet meer te komen en naar huis terug te gaan.

Op de laatste zondag voor de Tweede Kamerverkiezingen vindt een demonstratie plaats van tegenstanders van het kabinetsbeleid op het Malieveld. De demonstratie zou rond 14.00 uur beginnen en er mochten maximaal tweehonderd mensen komen. Maar een uur daarvoor waren er al ruim meer dan tweehonderd demonstranten aanwezig.

12.59 - Rutte zegt niets toe over vaccinatie olympiërs en paralympiërs

Premier Rutte kan niets toezeggen over vaccinatie van de olympische en paralympische sporters voor aanvang van de Olympische Spelen en Paralympics in Tokio deze zomer. Dat zei hij in het tv-programma WNL Op Zondag. Daarin spraken chefs de mission Pieter van den Hoogenband en Esther Vergeer de wens uit dat alle sporters vóór afreizen naar Tokio zijn voorzien van een inenting tegen het coronavirus.

"Minister Hugo de Jonge ( Volksgezondheid) kijkt elke keer met groepen: kan dat eerder of niet? We hebben die discussie gevoerd over mensen in de zorg, politie, het onderwijs. Ik hoor de boodschap, maar ik kan hier nu niet even 'ja' op zeggen", aldus VVD-leider Rutte.

12.57 - Veel politie op en rond het Malieveld

De politie is met tientallen busjes op en rond het Malieveld aanwezig. Op het veld komen mogelijk honderden tegenstanders van het kabinetsbeleid samen. Ook op de doorgaande wegen naar het centrum van Den Haag, zoals de Bezuidenhoutseweg, is veel politie op de been. De eerste demonstranten zijn al gearriveerd. De demonstratie zelf begint om 14.00 uur.

De demonstratie wordt georganiseerd door de groep Nederland in Verzet, weg met dit kabinet. Die betoogt onder de noemer #NooitMeerKabinetRutte. De organisatoren noemen de Partij voor de Vrijheid, Forum voor Democratie, de partij Vrij en Sociaal Nederland en Lijst 30 (met Willem Engel van Viruswaarheid) als mogelijkheden om komende week op te stemmen.

11.06 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen bevonden zich zondagochtend 289 coronapatiënten, negen meer dan zaterdag. Dat maakte het ROAZ zondagochtend rond elf uur bekend. De voorbije 24 uur zijn er veertig nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Daar staat tegenover dat het voorbije etmaal achttien coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen werden. Negen werden er overgeplaatst en zeven coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal in de Brabantse ziekenhuizen.

09.30 - 'Veiligheid gaat boven snelste tellen van de stemmen'

De traditionele 'strijd' tussen de kleinste gemeenten om als snelste de verkiezingsuitslag door te geven, heeft door het coronavirus tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen een andere lading gekregen. "Veiligheid en coronaproof staan dit jaar voorop", benadrukt een woordvoerster van de gemeente Schiermonnikoog. Schiermonnikoog, Vlieland en het Gelderse Rozendaal hebben vaak gestreden om deze eer. "We willen het wel snel doen, maar niet ten koste van allerlei besmettingen, maar het doel is dit keer de verkiezingen veilig en coronaproof te laten verlopen."

8.00 – ‘Fouten bij bestellen coronavaccins’

De Europese Unie en de lidstaten hebben fouten gemaakt bij het bestellen van coronavaccins. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie geeft dat toe in het Duitse dagblad Der Tagesspiegel. In de huidige situatie moet je ervoor zorgen dat ‘heel Europa vaccins krijgt’, zegt de PvdA'er. Hij wil pas na afloop van de pandemie de balans opmaken. "Dan kunnen we zien wat we verkeerd en wat we goed hebben gedaan."

De Europese Commissie wordt sterk bekritiseerd vanwege haar aarzelende optreden en strategische fouten bij de inkoop van vaccins. Verder is er onvrede bij een aantal lidstaten over de verdeling van de vaccins. Inmiddels zijn door Brussel zeker 1,4 miljard doses van de reeds in de EU toegelaten vaccins besteld. Dat zou meer dan genoeg moeten zijn voor de ongeveer 450 miljoen Europeanen.

7.00 - Demonstraties voor klimaatbeleid beperkt

Op veertig plaatsen in Nederland wordt zondagmiddag geprotesteerd voor een 'eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid'. Vanwege de coronamaatregelen vindt er op de locaties een stilstaande mars plaats. Ook is een beperkt aantal mensen toegestaan. Mede om deze redenen is er een onlineprogramma voor mensen die thuis mee protesteren.

De demonstraties beginnen om twee uur zondagmiddag, waarna een uur later het Klimaatalarm wordt geluid. Een minuut lang maken demonstranten lawaai met trommels, bellen en hun stem. Ook worden op verschillende plekken kerkklokken geluid. In Brabant zijn acties aangekondigd in Breda, Den Bosch, Eersel, Eindhoven, Tilburg en Waalre.

03.30 - Laatste dag voor aanvragen loonsubsidieregeling NOW 4

Ondernemers die gebruik willen maken van het vierde steunpakket voor loonsubsidies hebben daar alleen zondag nog de tijd voor. Volgens het UWV wachtten veel werkgevers met de aanvraag, mogelijk om een zo precies mogelijk beeld te geven van hun omzetverlies. Op vrijdag stond de teller al op 72.000 aanvragen. Traditiegetrouw is het in de laatste dagen voor de deadline altijd druk met de aanvragen.

